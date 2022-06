Una nave da guerra americana arriva a Stoccolma per condurre esercitazioni militari e mettere in guardia

Funzionari del Pentagono osservano che quando migliaia di marines russi sono sbarcati nell’Ucraina meridionale, sulla costa del Mar d’Azov, il 25 febbraio per prendere di mira Mariupol, lo hanno fatto a 43 miglia a est della città, evitando un contestato assalto anfibio.

La guerra russo-ucraina: sviluppi chiave Carta 1 di 3 sulla terra. Con l’intensificarsi degli attacchi aerei nella regione del Donbass dell’Ucraina orientale, dove l’obiettivo principale dell’offensiva russa era, I combattimenti di strada imperversano nella città contesa di Severodonetsk. Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha avvertito che il conflitto sembrava una “guerra di logoramento” e ha consigliato agli alleati di prepararsi per il “lungo termine”.

Oltre a disintegrare l’idea che l’esercito russo sia una macchina efficace, le richieste di Svezia e Finlandia di aderire alla NATO sono forse la più grande conseguenza involontaria della decisione di Putin di invadere l’Ucraina. Invece, Putin ora affronta la prospettiva di un’alleanza militare della NATO che si formi non solo alle sue porte, ma intorno a una parte della casa.

L’adesione della Lettonia e dell’Estonia alla NATO nel 2004 ha ampliato i suoi confini sul Mar Baltico con la Russia a una distanza di poco più di 300 miglia; L’ingresso della Finlandia nell’alleanza aggiungerebbe altre 830 miglia, mettendo San Pietroburgo più o meno nel raggio di artiglieria.

Nel frattempo, la Svezia condivide un confine marittimo con la Russia e la Finlandia. Entro un giorno dalla dichiarazione dei leader finlandesi che il loro paese avrebbe dovuto presentare domanda per l’adesione alla NATO, il Kearsarge, dal nome di uno sloop dell’Unione della Guerra Civile famoso per aver affondato le navi confederate, si stava dirigendo per unirsi alla marina finlandese e svedese per l’addestramento.

In effetti, la NATO ha identificato diversi spettacoli di potere con Svezia e Finlandia. “C’è un sacco di esercizi che non erano nel programma di addestramento”, ha detto Charlie Salonius Pasternak, un esperto militare presso l’Istituto finlandese per gli affari internazionali di Helsinki.