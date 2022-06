Una nuova simulazione mostra come l’universo primordiale si sia evoluto in pochi secondi dal Big Bang

Nuova simulazione mappa i primi secondi dopo la grande esplosioneconcentrandosi su ciò che gli scienziati chiamano il mezzo galattico, o gas e polvere tra le galassie.

Un team guidato da ricercatori dell’Istituto di astrofisica delle Isole Canarie (IAC) ha utilizzato l’apprendimento automatico, un tipo di algoritmo in cui un computer viene addestrato a riconoscere i modelli, per completare 100.000 ore di calcolo. L’algoritmo per questo progetto si chiama Hydro-BAM.

Questo nuovo lavoro ha permesso ai ricercatori di mappare i fenomeni tra cui materia oscuraGas attivato, idrogeno neutro e altri componenti cosmici essenziali per comprendere la struttura del nostro universo, hanno affermato i rappresentanti dell’IAC il 20 maggio dichiarazione (Si apre in una nuova scheda).

Imparentato: Storia dell’Universo: Finora il Big Bang in 10 semplici passaggi

Hanno aggiunto: “La ricerca ha anche permesso di riprodurre ad alta risoluzione le cosiddette foreste” Lyman alpha “. Si tratta di un modello specifico di linee nello spettro (firma di luce) di galassie e oggetti simili creati quando le nuvole di idrogeno gassoso assorbono la luce galattica.

“Questi ‘universi virtuali’ servono come banchi di prova per lo studio cosmologiaI ricercatori hanno aggiunto: “Tuttavia, le simulazioni computazionali sono costose e le attuali strutture informatiche lo consentono solo [us] Per esplorare le piccole scale cosmiche. “

Hydro-BAM è progettato per includere probabilità, apprendimento automatico e cosmologia, il che significa la storia dell’universo. “Questo algoritmo ha permesso di ottenere previsioni estremamente accurate in poche decine di secondi”, hanno affermato i ricercatori.

Disegnare linee di assorbimento negli spettri della galassia ha permesso al team di avere un’idea di dove si trovano le nubi di idrogeno gassoso. La posizione è un proxy per la distanza, dato questo L’universo è in continua espansione. Le nuvole forniscono anche indizi su cosa c’è nel mezzo intergalattico di gas e polvere.

“La svolta è arrivata quando ci siamo resi conto che le connessioni tra le quantità di gas intergalattico, materia oscura e idrogeno neutro che stavamo cercando di modellare sono ben organizzate in modo gerarchico”, ha affermato Francesco Cengiglia, studente di dottorato presso l’Università di La Laguna in Spagna, IAC, Università di Padova in Italia e primo autore della ricerca.

Lo studio più recente sulla ricerca è stato pubblicato a marzo in Giornale astrofisicoUno studio correlato è stato pubblicato in la stessa rivista Nel novembre 2021.

Segui Elizabeth Howell su Twitter Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda). Seguici su Twitter Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda) o Facebook.