Una palla di fuoco al rallentatore illumina il cielo notturno in Scozia

Ian O’Brien, uno studente di dottorato presso l’Università di Glasgow e membro della Fireball Alliance del Regno Unito, che tiene traccia degli avvistamenti di meteoriti, ha affermato che non era chiaro se si trattasse di un meteorite o di un frammento di detriti spaziali. La palla di fuoco è stata visibile nel cielo per 10-20 secondi – un periodo di tempo insolitamente lungo per una meteora – ma il modo in cui l’oggetto si è scheggiato nel cielo notturno suggerisce che fosse una roccia spaziale.

“Ha le caratteristiche di entrambi”, ha detto O’Brien. “Abbiamo persone che elaborano le inquadrature e ne stabiliscono la rotta”. “Al momento, possiamo solo supporre. Ad ogni modo è stato un evento straordinario”.

Ha detto che la maggior parte delle palle di fuoco può essere vista solo per pochi secondi. colpo di meteorite Addestrato nell’Inghilterra centrale l’anno scorso È caduta in cielo per sette secondi.

La palla di fuoco è stata avvistata intorno alle 22:00 ora locale di mercoledì. O’Brien ha detto che l’ora relativamente presto, oltre a un cielo notturno limpido, significava che molte persone hanno visto la palla di fuoco anche in centri abitati come Glasgow. Diversi abbastanza fortunati da individuare la palla di fuoco hanno condiviso i video delle telecamere mobili e della porta sui social media.