Una possibile nuova pioggia di meteoriti da una cometa devastante ha entusiasmato gli scienziati

Questo fine settimana del Memorial Day, i terrestri, in particolare quelli del Nord America, potrebbero essere trattati alla vista di una nuova meteora.

queste meteore Può accendersi quando il nostro pianeta passa attraverso i pezzi di una cometa in decomposizione chiamata Schwassmann-Wachmann 3 (SW3). Non è solo un file Emozionante opportunità per gli osservatori del cielo ; Anche i cometologi stanno aspettando con impazienza l’incontro. Secondo la NASA, gli acquazzoni di meteoriti possono spaventare (o deludere) durante la notte del Memorial Day (lunedì 30 maggio) e durare fino all’inizio di martedì.

SW3 è abbastanza vicino al sole cometa standard; Completa l’orbita della nostra stella una volta ogni cinque anni. Nel 1995 iniziò a disintegrarsi, frantumarsi in dozzine di pezzi più piccoli lasciando dietro di sé una nuvola di detriti che continua a orbitare attorno al Sole.

Abbiamo già visto comete spaccarsi. Secondo William Rich, astronomo del Sophia Science Center dell’Ames Research Center della NASA in California, una cometa periodica su 100, e forse anche di più, potrebbe eventualmente separarsi.

Notoriamente, negli anni ’90, Cometa Calzolaio Levi 9 Crollò e gran parte di esso si scontrò con Giove. Ma anche se la disintegrazione in corso di SW3 sembra in qualche modo simile, il processo “quasi non è lo stesso”, ha detto Rich a Space.com.

Gli scienziati non sono del tutto sicuri di cosa causi la rottura delle comete. Potrebbe essere uno o una combinazione di diversi fattori. Lo Shoemaker-Levy 9 è crollato sotto la pressione della forte gravità di Giove, per esempio. Ma alcune altre comete possono disintegrarsi quando i composti volatili al loro interno come l’acqua vengono riscaldati e passano da solidi a gas.

Inoltre, l’oscillazione costante della cometa dal sistema solare interno ai tratti più freddi esterni e posteriori pone uno stress termico sul corpo. Data una pressione abbastanza frequente, qualcosa potrebbe cedere.

Comunque, SW3 si disinnesta. E negli ultimi decenni, l’orbita terrestre ha avvicinato il nostro pianeta all’attraversamento della nuvola di detriti. Infine, quest’anno sembra essere l’anno che stiamo attraversando. Se è davvero così, molti detriti di comete cadranno L’atmosfera terrestre E bruciano come meteore, alcune delle quali possono essere sorprendenti.

Gli astronomi sperano certamente che ciò accada; Sono ansiosi di dare un raro sguardo ravvicinato ai frammenti di un corpo celeste. Infatti, un astronomo, Jeremy Vaupillon prevede di avvicinarsi ancora di più volando in un jet sul New Mexico e l’Arizona durante gli acquazzoni di meteoriti.

“Volando attraverso di essa, anche sapendo che è lì, è indicativo della permanenza delle particelle”, ha detto Rich a Space.com. “In realtà non lo sappiamo. Alcuni sono ghiacciati e non sopravvivono”.

Quando i frammenti di cometa entrano nell’atmosfera terrestre, gli scienziati possono osservare come si rompono, il che può rivelare informazioni sulla loro composizione. E alcuni di questi frammenti potrebbero provenire dalle profondità di una cometa, un mondo che gli astronomi non possono raggiungere semplicemente osservando un oggetto con un telescopio.

Inoltre, la potenziale pioggia di meteoriti offre agli astronomi una rara opportunità di mettere le mani su del materiale cometato. In passato, dopotutto, la NASA ha fatto volare dispositivi di raccolta delle particelle attraverso flussi di meteoriti per catturare la polvere che cadeva dai primi giorni del sistema solare.

“In pratica è come fare una missione spaziale, andare su una cometa e tornare indietro, tranne per il fatto che la cometa gli ha sparato qui”, ha detto Rich.