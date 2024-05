Una ragazzina di 11 anni aiuta a scoprire il rettile più grande mai esistito

È stato il più grande rettile che abbia mai vagato per gli oceani della Terra. Alto circa 82 piedi, questo ittiosauro gigante aveva all’incirca le dimensioni di una balenottera azzurra, un mammifero marino e l’animale più grande conosciuto per essere esistito in qualsiasi momento della storia del pianeta. Tuttavia, l’ittiosauro si chiama… Ichthyotitan severensisÈ passato in gran parte inosservato fino a quando una bambina di 11 anni e suo padre non hanno avvistato un fossile unico durante una passeggiata lungo una spiaggia nel sud-ovest dell’Inghilterra durante il culmine della pandemia di coronavirus nel maggio 2020. Il fossile è lungo quattro pollici, come qualcuno ha rivelato, dice il cacciatore di fossili dilettante Justin Reynolds, che ha detto che i fossili che ha portato sulla spiaggia erano “più grandi di qualsiasi pezzo di osso che avesse mai trovato prima”. National Public Radio, Radio Pubblica.