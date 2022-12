Una rara eclissi di Marte da parte della luna piena affascina gli osservatori delle stelle nell’invisibile

Mercoledì (7 dicembre), gli osservatori del cielo di tutto il mondo hanno assistito a uno spettacolo celestiale mentre la luna piena eclissava Marte nel cielo notturno.

Il raro evento, noto come occultazione lunare, si riferisce a un singolo corpo celeste – in questo caso, Marte – sembra scomparire o nascondersi dietro un altro – in questo caso, la luna. Questa ambiguità era particolarmente degna di nota perché Marte era in opposizione, vale a dire una terra Era direttamente tra esso e il Sole, il che fa apparire il Pianeta Rosso particolarmente luminoso al sole cielo notturno.

Una vista dell’ultima luna piena del 2022 attraverso le luci di Natale a San Salvador, El Salvador. (Credito fotografico: Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

La scomparsa di Marte ieri sera prima Luna piena Ha prodotto alcune fantastiche immagini da osservatori di tutto il mondo. L’Osservatorio Griffith in California ha una vista fantastica la luna Marte si è unito il 7 dicembre e hanno catturato un time-lapse del pianeta rosso che scompare dietro il compagno celeste della Terra, come si vede nel video qui sopra.

Inoltre, gli osservatori del cielo di tutto il mondo stanno postando sui social media splendide foto dell’occultazione della luna su Marte, offrendo uno sguardo a uno degli eventi celesti più seguiti dell’anno.

L’astrofotografo Andrew McCarthy Marte e la Luna catturati (Si apre in una nuova scheda) In un bel primo piano:

Questo è il momento in cui il pianeta Marte è apparso da dietro la nostra Luna, dopo essere rimasto nascosto per un’ora. Questa foto è stata scattata utilizzando il mio più grande telescopio e una speciale fotocamera ad alta velocità. Vedere un altro pianeta sorgere all’orizzonte della nostra luna è stata un’esperienza surreale. pic.twitter.com/8IctbVXuUM8 dicembre 2022 Vedi altro READ I primi campioni di Marte atterreranno sulla Terra nel 2033

Il fotografo di voli spaziali John Crouse A Un incredibile colpo di Marte (Si apre in una nuova scheda) Come apparve dietro la luna dopo l’invisibile:

L’astrofotografo dilettante Tom Williams ha prodotto un’immagine straordinaria della Luna e di Marte combinando e visualizzando diverse immagini Una spiegazione di come è stata realizzata l’immagine (Si apre in una nuova scheda) su Twitter.

#Occultazione di #Marte per l’anno 2022! Questo è un ritaglio da un’immagine più ampia, che mostra il pianeta rosso inclinato dietro il lembo orientale della luna, scattata ieri sera da casa. Sinus Gomer centrale con Syrtis Major in alto. Vedere l’argomento per il trattamento. Cosa è successo! #fotografia pic.twitter.com/IBNiW8mA9c8 dicembre 2022 Vedi altro

L’astronomo dilettante e fotografo Tom Glenn A Un’incredibile immagine di Marte (Si apre in una nuova scheda) Alzati sopra la luna impilando 15 diverse cornici per foto.

# Marte che sorge sopra il lembo lunare. Questo è un set di 15 fotogrammi ripresi ad un intervallo di 2 secondi durante la fine dell’occultazione di #Moon. Catturato con una videocamera C9.25 Edge HD, ASI678mc. pic.twitter.com/xrDiI3d7ke8 dicembre 2022 Vedi altro

L’astronomo e divulgatore scientifico Phil Plait è stato arrestato Marte striscia dietro la luna (Si apre in una nuova scheda) Poco prima dell’invocazione.

Luna e Marte pochi minuti prima dell’evento. L’ho fotografato attraverso la finestra della mia camera da letto con il mio cannocchiale e la fotocamera del telefono (ecco perché c’è un forte riflesso lunare in alto a sinistra). Guarda il contrasto di colore! La maldicenza è stata grande, devota… https://t.co/lpxYVpmbmi pic.twitter.com/SUISrvttx78 dicembre 2022 Vedi altro

Il mascheramento di Marte da parte della luna piena è stato particolarmente degno di nota perché il pianeta rosso appare in opposizione solo ogni 26 mesi, quindi la prossima opposizione non avverrà fino a gennaio 2025.

Marte era anche particolarmente vicino alla Terra durante questo evento, che si è verificato quando il pianeta era al perielio, o il suo punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Il record per il massimo avvicinamento tra Marte e la Terra è stato stabilito nel 2003 a soli 34,8 milioni di miglia (56 milioni di km); Secondo la NASA, Marte e la Terra non saranno così vicini per altri 265 anni, fino all’anno 2287.

