All’inizio di quest’anno, il duca di York è stato privato del suo ruolo di colonnello nella guardia dei granatieri, a seguito della sua disputa legale sulle accuse di aggressione sessuale con Virginia Joffrey. In qualità di colonnello della Guardia dei Granatieri, il principe Andrea ha svolto un ruolo chiave nella celebrazione durante le celebrazioni per il compleanno della regina nel 2018 e nel 2019, mentre cavalcava al fianco della regina, rappresentando il reggimento in parata.

La regina avrebbe dovuto nominare un nuovo colonnello prima che si verificasse la fascia di colore. Tuttavia, la regina, che ha detenuto lei stessa il titolo in passato, non nominerà un nuovo colonnello reale, per risparmiare un imbarazzo al duca, afferma il giornale. Invece, il maggiore generale Roland Walker sarà rappresentato dai granatieri. Il maggiore Walker è un alto ufficiale dell’esercito britannico, attualmente in servizio come vice capo di stato maggiore della difesa.

È un veterano di guerra afgano ed ex comandante di reggimento. La battaglia legale del principe Andréj con Joffrey si concluse con un accordo multimilionario a Ferry. Durante i negoziati, Andrew ha continuato a negare le accuse contro di lui. Il Trooping of the Colour, che si svolge il 2 giugno, è una parata di vari reggimenti degli eserciti britannico e del Commonwealth per celebrare il compleanno ufficiale della regina.