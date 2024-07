Una salamandra con zanne di dimensioni umane fornisce la prova della sua evoluzione

Zanne per i ricordi.

Il Tyrannosaurus rex non è stato il primo predatore con i denti sulla Terra.

Secondo uno studio sorprendente pubblicato sulla rivista, 40 milioni di anni prima che i dinosauri diventassero i principali predatori del mondo, esistevano salamandre di dimensioni umane con zanne lunghe quattro pollici. “natura.”

Uno scheletro fossilizzato di anfibio è stato scoperto in Namibia da scienziati argentini.

“Hanno enormi zanne e tutta la parte anteriore della bocca è costituita da denti giganti”, ha detto il coautore dello studio Jason Pardo, ricercatore post-dottorato presso il Field Museum di Chicago. Nella situazione attuale Per quanto riguarda la creatura acquatica.

Chiamato “Gaiasia jennyae” dal nome della Formazione Gai-as in cui è stato ritrovato, questo predatore preistorico visse 280 milioni di anni fa durante il periodo Permiano, quando esisteva un solo continente, Pangea, Secondo il Washington Post.







“La sua testa è grande e piatta, a forma di tavoletta del water, che gli permette di aprire la bocca e succhiare la preda”, ha detto il coautore dello studio Jason Pardo del Field Museum di Chicago. Gabriel Liu/SWNS

Il mostro era lungo dai sei agli otto piedi e probabilmente vagava per il “fondo delle paludi e dei laghi”, dove era il suo principale predatore, ipotizzò Pardo.

Questo animale dai denti potenti attaccherebbe e ucciderebbe creature più piccole con le sue “grandi zanne intrecciate” e l’esclusivo teschio lungo due piedi.

“Ha una testa grande e piatta a forma di tavoletta del water, che gli permette di aprire la bocca e succhiare la preda”, ha detto Pardo, che ha ipotizzato che l’abitante delle paludi dalla testa grande si affidasse alla sorpresa piuttosto che alla velocità per spedire il cibo.

È stato ipotizzato che la testa appiattita della salamandra gigante fosse adatta per afferrare e aspirare le sue vittime, ma non fosse molto “idrodinamica”.







La salamandra prende il nome Gaiasia jennyae dalla formazione Gai-as in Namibia, dove è stata scoperta. Roger MH Smith/SWNS

“I predatori veloci come il luccio o il luccio tendono ad avere musi lunghi e stretti che possono muoversi più velocemente nell’acqua; non è quello che vediamo; “Jayasia” Pardo ha detto.

In questo modo la creatura è simile a Salamandra gigante cineseil più grande anfibio del mondo, che attacca e succhia anche la preda con la sua ampia bocca.

L’odontoiatria estrema non è l’unica caratteristica unica di questa creatura. Gaesia è un discendente dei tetrapodi staminali, che alla fine si sono evoluti in mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, noti anche come tetrapodi della corona.

“È davvero, davvero sorprendente Jayasya “È molto vecchio”, ha detto Pardo. “Erano imparentati con creature che si estinsero circa 40 milioni di anni fa.”

Inoltre, la posizione della salamandra – che all’epoca era parallela al punto più settentrionale dell’Antartide moderna – è unica perché si trovava lontano dai suoi compatrioti.

“Gayasia è stata trovata più a sud rispetto ai suoi parenti stretti che vivevano in quello che oggi è il Nord America e l’Europa”, ha detto al Washington Post Anthony Romelio, paleontologo dell’Università del Queensland in Australia, non coinvolto nello studio.

Questo habitat più fresco suggerisce che “i primi tetrapodi erano più diffusi e adattabili a climi diversi di quanto si pensasse in precedenza”, ha aggiunto.