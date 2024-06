Una speciale sonda per l’ispezione dei detriti spaziali monitora da vicino un razzo scartato in orbita (foto)

Ecco come apparirebbe la spazzatura spaziale vecchia di decenni alla deriva nell’orbita terrestre da soli 50 metri (164 piedi) di distanza.

Stai guardando lo stadio superiore esaurito di un razzo giapponese scartato che è stato lanciato Terra Nota Satelliti Nel 2009. Il corpo del razzo è stato fotografato da vicino il 23 maggio Satellite ADRAS-J progettato da una società privata giapponese Astroscale per avvicinarsi e studiare un pezzo di detrito orbitale introvabile e incontrollabile.

Le immagini e i dati raccolti durante queste ispezioni registrano le condizioni del satellite morto, compreso quanto fosse strutturalmente solido dopo essere andato alla deriva in condizioni estreme. spazio ambiente per anni. Il satellite non trasmette Sistema di posizionamento globale segnali alla Terra, quindi avvicinandosi da vicino, immaginandoli e potenzialmente rimuovendoli dall’orbita in futuro, ADRAS-J dimostra le tecnologie attraverso le quali i servizi in orbita possono essere utilizzati per cose come la manutenzione dei satelliti o la cattura di oggetti di detriti spaziali e la loro deorbitazione, secondo ad Astroscala.

ADRAS-J, che è l’abbreviazione di Active Debris Removal di Astroscale-Japan, Lanciato Per orbitare sopra Laboratorio missilistico ‘S Missile elettronico Il 18 febbraio. Ad aprile, la sonda da 330 libbre (150 chilogrammi) aveva utilizzato le sue telecamere di bordo e manovrava con successo a poche centinaia di metri dal suo obiettivo: lo stadio superiore del razzo giapponese H-2A che aveva lanciato il razzo GOSAT Earth Observing indietro. Un altro nel 2009. Questo Immagine accattivante È stato rilasciato alla fine di aprile per commemorare il risultato.

Imparentato: Sorprendente! Una speciale sonda spaziale scatta una foto storica di un razzo abbandonato in orbita

In un aggiornamento pubblicato oggi (venerdì 14 giugno), Astroscale ha scritto che ADRAS-J ha completato un approccio sicuro e controllato per il razzo, che è lungo 36 piedi e largo 13 piedi (11 x 4 metri). L’ultima immagine è una delle tante scattate da ADRAS-J mentre si trovava in una posizione fissa rispetto allo stadio superiore, ha detto la società, aggiungendo che la missione tenterà presto di catturare ulteriori immagini del bersaglio attraverso vari approcci diversi.

Lo storico dei voli spaziali Günter Krebs precedentemente notato ADRAS-J non è la prima missione a scattare immagini ravvicinate di detriti spaziali. Nel 2003, il satellite XSS-10 dell’US Air Force Research Laboratory ha ripreso lo stadio superiore utilizzato di un razzo Delta 2; Questi compiti erano meno complessi dei compiti ADRAS-J.

Ultime notizie dallo spazio e gli ultimi aggiornamenti su lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

Dopo un approccio riuscito, sicuro e controllato al razzo morto, alla fine di aprile, la Japan Aerospace Exploration Agency ha annunciato ( JAXA ) ha selezionato Astroscale per la seconda fase della missione, che procederà verso la cattura e la rimozione del corpo del razzo utilizzando un braccio robotico Versione più leggera Del Stazione Spaziale Internazionale .