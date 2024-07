Una specie di salamandra gigante è stata trovata in quello che si pensava fosse un ecosistema ghiacciato

Jayasia geneticamenteÈ un predatore rettile scoperto di recente con una lunghezza corporea fino a 4,5 metri e viveva nelle paludi e nei laghi circa 280 milioni di anni fa. La sua testa ampia e piatta conteneva potenti mascelle piene di enormi zanne, pronte a catturare qualsiasi preda abbastanza sfortunata da nuotare al suo fianco.

Il problema è che, per quanto ne sappiamo, questa specie non avrebbe dovuto essere così grande, avrebbe dovuto estinguersi decine di milioni di anni prima della sua vita, e non avrebbe dovuto essere trovata nel nord della Namibia.Jayasya “È la prima volta che osserviamo davvero un ecosistema completamente diverso che non ci aspettavamo di trovare”, afferma Jason Pardo, ricercatore post-dottorato presso il Field Museum of Natural History di Chicago. Pardo è coautore di uno studio su Jayasia geneticamente Una scoperta recentemente pubblicata sulla rivista Nature.

Origine comune

“I tetrapodi sono animali emersi dall’acqua circa 380 milioni di anni fa, e forse un po’ prima”, spiega Pardo. Queste antiche creature, note anche come tetrapodi staminali, erano gli antenati comuni dei moderni rettili, anfibi, mammiferi e uccelli. E aggiunge: “Questi animali vissero fino a quella che noi chiamiamo la fine del periodo Carbonifero, circa 370-300 milioni di anni fa. Alcuni di loro sopravvissero e durarono più a lungo, ma la maggior parte si estinse circa 370 milioni di anni fa”.

Questo è il motivo della scoperta Jayasia geneticamente La scoperta di un dinosauro nelle rocce della Namibia risalenti a 280 milioni di anni fa è stata piuttosto sorprendente. Non solo il dinosauro si estinse quando si depositarono le rocce in cui fu trovato, ma dominò l’ecosistema come predatore all’apice. Per gli standard odierni, era come trovare un’isola isolata che ospitava animali che avrebbero dovuto estinguersi 70 milioni di anni fa, come il T. rex vivente e respirante.

“Cranio Gaysia “Abbiamo scoperto che era lungo circa 67 centimetri. Abbiamo anche trovato la parte anteriore della parte superiore del corpo. Sappiamo che era lungo almeno 2,5 metri e forse 3,5 o 4,5 metri: una grande testa e un lungo corpo simile a una salamandra. “dice Pardo. Lo ha detto ad Ars Gaysia Si nutrivano tramite aspirazione: aprivano le mascelle sott’acqua, creando un vuoto che risucchiava direttamente la preda. Ma le sue grandi zanne intrecciate rivelano che il suo potente morso era anche una delle sue armi, forse usata per cacciare animali più grandi. “Lo sospettiamo Gaysia Si nutrono di pesci ossei, squali d’acqua dolce e forse anche di altri pesci più piccoli. Gaysia“Dice Pardo, suggerendo che si trattasse di un predatore abbastanza lento che faceva affidamento sulle imboscate.

Ma visto il luogo in cui è stato ritrovato, il fatto che ci fossero abbastanza prede per attaccarlo è forse più scioccante dell’animale stesso.

Posizione, posizione, posizione

“I continenti erano organizzati in modo diverso tra 270 e 280 milioni di anni fa”, afferma Pardo. A quel tempo, un supercontinente chiamato Pangea si era già diviso in due supercontinenti. Il supercontinente settentrionale chiamato Laurasia comprendeva parti del moderno Nord America, Russia e Cina. Comprendeva il supercontinente meridionale, casa GaysiaIl continente di Gondwana era costituito dalle attuali India, Africa, Sud America, Australia e Antartide. Allora Gondwana faceva molto freddo.

“Alcuni ricercatori ipotizzano che l’intero continente fosse ricoperto di ghiaccio glaciale, proprio come abbiamo visto in Nord America e in Europa durante le ere glaciali 10.000 anni fa”, dice Pardo. “Altri sostengono che la situazione fosse più variabile: c’erano punti in cui il ghiaccio non era presente”, aggiunge. Tuttavia, 280 milioni di anni fa, la Namibia settentrionale si trovava a 60 gradi di latitudine sud, più o meno dove oggi si trova il punto più settentrionale dell’Antartide.

“Storicamente, pensavamo ai tetrapodi [of that time] Vivevano come moderni coccodrilli. Erano a sangue freddo e, se eri a sangue freddo, l’unico modo per crescere e rimanere attivo era vivere in un ambiente molto caldo. Pensavamo che tali animali non potessero vivere in ambienti più freddi. Jayasya “Ciò dimostra che non è affatto così”, afferma Pardo. Ciò ha sconvolto gran parte di ciò che sapevamo sulla vita sulla Terra. Gaysiaè tempo.