Un’adolescente di Chicago è quasi diventata cieca dopo che una pentola di cioccolata bollente le è esplosa in faccia

Una studentessa di 19 anni è quasi diventata cieca dopo che una pentola di cioccolata bollente le è esplosa in faccia.

Samantha D’Abril, di Chicago, Illinois, stava cuocendo dei biscotti con sua madre nel dicembre 2021 quando la pentola si è frantumata mentre vi si appoggiava, mandandole negli occhi cioccolata bollente e schegge di vetro.

Si è precipitata in bagno e si è spruzzata dell’acqua sul viso, ma presto i suoi occhi si sono gonfiati e le sue palpebre si sono chiuse. Sono rimasti chiusi per cinque giorni, con i medici che hanno detto che il danno era così grave che era come se qualcuno li avesse presi con una “lama di rasoio”.

Ma la signora D’Aprile, che prima dell’incidente aveva una vista perfetta, ora ha avuto una guarigione “miracolosa” ed è tornata a vedere perfettamente dopo essersi riposata a casa. Arriva dopo che un’adolescente in Georgia è rimasta accecata da un occhio quando un tubo della sua tintura per capelli è esploso.

La signora D’Aprile, nella foto sopra dopo l’incidente, si è ripresa completamente ed è tornata alla sua vista normale. I medici lo hanno definito un “miracolo” e hanno detto che il momento in cui l’acqua le è schizzata sul viso potrebbe averle salvato gli occhi.

I medici l’hanno dimessa dopo due giorni in ospedale in modo che potesse riprendersi a casa, ma aveva bisogno di tornare ogni giorno per i controlli. Il quinto giorno, il giorno di Natale, poté riaprire gli occhi

La signora D’Aprile è nella foto sopra mentre era in ospedale, e più tardi quando ha potuto riaprire gli occhi

“Quando ho scoperto che la mia vista era quasi scomparsa, ho detto ai dottori che non volevo più vivere”, ha detto la signora Dabrel a DailyMail.com.

Ero in un posto così buio e stavo impazzendo per alcuni giorni che non riuscivo a vedere. Non potevo immaginare il resto della mia vita così.

Ha aggiunto: “Passare dall’avere una vista perfetta al giorno dopo che mi è stato detto che potevo essere cieco per il resto della mia vita è stata la cosa più terrificante che abbia mai passato che non riuscivo a capire”.

Dopo che la pentola le è esplosa in faccia, Dabrielle ha detto che i suoi occhi sembravano “in fiamme” quando hanno iniziato a gonfiarsi.

È stata portata in ospedale da sua madre, ma è stata trasferita in un’altra unità dopo che l’unità in cui sono andati ha detto che non avevano a che fare con ustioni.

Ha detto: ‘Avevo così tanto dolore che il mio corpo ha iniziato a spegnersi, mi hanno dato la morfina che mi ha aiutato con il dolore e ho potuto respirare di nuovo.

Samantha Dabrel, 19 anni, di Chicago, Illinois, stava preparando dei biscotti con sua madre nel dicembre 2021 quando una ciotola di cioccolato bollente le è esplosa in faccia. Sua madre l’ha portata in ospedale, ma non è riuscita ad aprire gli occhi per cinque giorni (nella foto sopra in ospedale)

La signora D’Aprile, nella foto sopra con un’amica, è ritratta prima dell’incidente. È corsa in bagno per spruzzarsi dell’acqua sul viso quando la ciotola di cioccolato è esplosa

La sig.ra Dabriel fotografata in ospedale dopo un infortunio. Ha subito ustioni al viso e agli occhi, che l’hanno lasciata incapace di vedere per cinque giorni

Quando sono arrivato in ospedale, mi hanno subito portato in una stanza e mi hanno fatto tutti i tipi di trattamenti e test.

“A questo punto i miei occhi erano gonfi e non riuscivo ad aprire la bocca perché anche quella bruciava, ed ero davvero duro con tutti questi farmaci.”

L’esame ha rivelato che aveva bruciato la sua cornea – o l’area trasparente a forma di cupola nella parte superiore dell’occhio.

Anche le sue palpebre bruciavano.

I medici l’hanno tenuta in ospedale per due notti per monitorarla e somministrare le cure.

Ma la signora D’Aprile ha detto che le notti sono state “brutali” e l’hanno lasciata “incapace di dormire”.

“Non riuscivo a dormire”, ha detto, “e qualunque sonno riuscissi a dormire, sono stata svegliata dalle infermiere che mi davano le medicine e mi aprivano gli occhi per metterci le gocce, ed è stato molto doloroso”.

Mentre era in ospedale, è stata anche istruita da uno specialista cieco su come camminare, andare in bagno e svolgere altre attività quotidiane senza essere in grado di vedere.

I medici trattano le ustioni oculari con gocce per oftalmoplegia, che paralizzano temporaneamente il muscolo anulare che modifica la forma del cristallino dell’occhio, consentendogli di mettere a fuoco. Questi muscoli possono contrarsi dopo un’ustione.

Ai pazienti può anche essere somministrata una pomata oculare antibiotica per prevenire l’infezione.

Possono anche essere somministrati antidolorifici.

I medici hanno dimesso Dabrielle dopo due giorni in modo che potesse riprendersi a casa, anche se doveva comunque tornare ogni giorno per i controlli.

Lo studente ha detto: “Ogni giorno che passa con me seduto a letto con gli occhi chiusi.

Stavo impazzendo per il fatto di aver visto l’oscurità e non c’era niente che potessi fare per risolverlo.

Il terzo giorno della mia incapacità di vedere, il medico mi ha aperto gli occhi per vedere se avevo la vista.

Il dottore l’ha aperto e non riuscivo quasi a vedere, ma è scivolato nelle “bende” per i miei occhi.

“La descrizione dei miei occhi è come se qualcuno avesse preso un rasoio e li avesse tagliati entrambi.”

I medici temevano che la signora D’Abrill potesse perdere la vista o avere problemi di vista se sulla sua cornea fossero rimaste macchie torbide, che avrebbero potuto essere causate da ferite.

“Avevo l’80% di possibilità di diventare daltonico”, ha detto, “perché le mie cornee erano così danneggiate”.

“Ho pregato Dio più volte al giorno di preservare la vista e quella era l’unica speranza che avevo”.

Per aiutare i suoi occhi a guarire, le è stata fatta scorrere dell’acqua fredda. Questo può anche aiutare a lenire il dolore

La signora D’Aprile è mostrata sopra con sua madre. Dopo l’incidente, si è precipitata in bagno per spruzzarsi dell’acqua sul viso

Cinque giorni dopo l’incidente, era il giorno di Natale e la studentessa ha deciso di tentare di riaprire gli occhi da sola.

Ha scoperto di essere in grado di aprirli un po’, anche se questo è stato molto doloroso.

Circa due settimane dopo l’incidente, la signora D’Aprile ha scoperto che la sua vista era tornata normale e che era in grado di fare tutto quello che faceva prima.

Ciò includeva leggere, guidare, guardare dispositivi elettronici e scoprire che aprire gli occhi era meno doloroso.

Più di un anno dopo l’incidente, Dabrielle dice che la sua vista è tornata completamente alla normalità.

Ma dice che ha ancora lasciato cicatrici sulla sua salute mentale.

“Ho avuto attacchi di panico per l’incidente, ma ho imparato come affrontarlo e quali erano di sicuro i fattori scatenanti”, ha detto.

Ero così ribelle e non pensavo mai, ma ora non faccio nulla al di fuori della mia zona di comfort e sono ancora più impressionabile.

“È tutto un lavoro in corso e tutto ciò che serve è tempo per guarire, quindi so che andrà meglio con i fattori mentali, ma l’incidente è ancora rilevante e ho solo bisogno di andare più piano con me stesso e rendermi conto che è tutto normale e in parte del processo di guarigione.

“Il mio piano per il futuro è finire la scuola e trovare un buon lavoro nel marketing, ma soprattutto vivere ogni giorno al massimo e avere quanti più ricordi possibili con i miei amici e la mia famiglia”.