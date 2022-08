Un’altra ondata di caldo intenso sta colpendo l’Europa, provocando allarmi

Il Met Éireann, l’equivalente irlandese del National Weather Service degli Stati Uniti, ha anche emesso un’allerta meteorologica per il paese, avvertendo di “stress da caldo, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione”, nonché di un indice UV elevato. E ‘degno di nota Relativamente pochi residenti hanno condizionatori installati nelle loro case .

Anche diciotto dipartimenti in Francia sono in allarme per il calore arancione e Météo France richiede temperature Nelle parti sud-occidentali del paese la temperatura raggiunge da 97 a 102 gradi (da 36 a 39 gradi Celsius), con una lettura isolata di 104 gradi (40 gradi Celsius) non lontana.