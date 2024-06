Un’astronauta della NASA si arrabbia quando l’acqua inizia a fuoriuscire dalla sua tuta

“Vedo i cristalli di ghiaccio che scorrono laggiù.”

Esplosione nell’Artico

Un astronauta della NASA, che stava per lasciare la camera di equilibrio per intraprendere una passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale, è rimasto allarmato nello scoprire che l’acqua fuoriusciva dalla sua tuta spaziale e le copriva la visiera di ghiaccio.

COME Il New York Times RapportiL’astronauta Tracy Dyson ha scoperto la perdita pochi istanti dopo aver convertito la sua tuta per l’alimentazione a batteria. Un’unità di raffreddamento segreta attaccata alla sua tuta ha iniziato a perdere acqua, costringendo la NASA ad annullare il suo imminente sorvolo con il collega astronauta Mike Barratt.

L’incidente è avvenuto immediatamente dopo che la coppia ha aperto il portello della camera di equilibrio della stazione. Secondo la NASA.

“C’è acqua ovunque”, ha detto Dyson al controllo missione. “Ho uno scoppio artico su tutte le sopracciglia.”

Questa è la seconda volta che la NASA è costretta ad annullare una missione di passeggiata spaziale questo mese. Dyson avrebbe dovuto eseguire una passeggiata spaziale separata, ma il compagno di squadra Matthew Dominic ha segnalato un “problema di disagio nella tuta spaziale”, costringendo l’agenzia ad annullarla.

L’ultima fuga di notizie deve aver portato a una scoperta terrificante.

“Ho potuto vedere i cristalli di ghiaccio che scorrevano laggiù”, ha detto Dyson. “Proprio come una macchina per fare i coni di neve, in quel porto si stava formando del ghiaccio.”

Annegamento nello spazio

A parte le due passeggiate spaziali cancellate, la NASA e la Boeing hanno anche faticato a indagare su diverse perdite di elio che hanno interessato la navicella spaziale Starliner del gigante spaziale, che avrebbe dovuto riportare due astronauti sulla Terra diverse settimane fa.

Boeing e la NASA Venerdì sera la missione di rimpatrio è stata rinviata per la terza voltaprolungando di settimane la permanenza dei membri dell’equipaggio Butch Wilmore e Sonny Williams a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

All’inizio di questo mese, anche la NASA è stata costretta a scusarsi dopo aver erroneamente trasmesso una registrazione audio di un’esercitazione di emergenza.

Nel caso dell’ultimo problema idrico, Dyson ha tappato la perdita ricollegando l’unità ombelicale. I due sono riusciti a entrare nella stazione e a togliersi le tute in soli 45 minuti Il New York Times.

Inizialmente avevano il compito di rimuovere una scatola elettronica difettosa e raccogliere campioni di microrganismi dall’esterno della stazione.

Questa non è la prima volta che gli astronauti sperimentano tute spaziali che perdono. Nel 2022, i membri dell’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno notato che i loro caschi continuavano a riempirsi d’acqua, mettendoli in una situazione potenzialmente pericolosa per la vita.

Nel 2013, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Luca Parmitano è quasi annegato mentre si avventurava fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale quando il suo casco si è scontrato. Pieno d’acqua“Coprendosi occhi, naso e orecchie” e costringendo la NASA a interrompere la passeggiata spaziale.

Non è chiaro se la prossima passeggiata spaziale, prevista per il 2 luglio, avrà luogo adesso. Considerando l’ottica e i rischi coinvolti, la NASA probabilmente andrà sul sicuro per ora.

