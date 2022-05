Un’enorme quantità di acqua è stata scoperta nascosta sotto l’Antartide

Un nuovo studio rivela che il sistema delle acque sotterranee, trovato nei sedimenti nelle profondità dell’Antartide occidentale, probabilmente sotto forma di una spugna bagnata, sta rivelando una parte inesplorata della regione e potrebbe avere implicazioni sul modo in cui il continente ghiacciato reagisce alla crisi climatica.

“La gente ha pensato che potessero esserci acque sotterranee profonde in questi sedimenti, ma finora nessuno ha eseguito immagini dettagliate”, ha detto l’autrice principale dello studio, Chloe Gustafson, ricercatrice post-dottorato presso lo Scripps Institute dell’UCSD. Oceanografia, in un comunicato stampa.

“L’Antartide ha 57 metri (187 piedi) di potenziale di innalzamento del livello del mare, quindi vogliamo assicurarci di integrare tutti i processi che controllano il modo in cui il ghiaccio scorre dal continente negli oceani. Le acque sotterranee sono attualmente un processo che manca nel nostro modelli di flusso di ghiaccio”, aggiunto via email.

La calotta glaciale che ricopre l’Antartide non è del tutto solida. Negli ultimi anni, i ricercatori in Antartide hanno scoperto centinaia di laghi liquidi e fiumi interconnessi contenuti all’interno del ghiaccio stesso. Ma questa è la prima volta che grandi quantità di acqua liquida sono state trovate nei sedimenti sotto il ghiaccio.

Gli autori di questo studio, che è stato pubblicato giovedì su Science, si sono concentrati su una larghezza di 60 miglia (96,6 chilometri di larghezza) Whillans Ice Stream, uno dei sei torrenti che alimentano la Ross Ice Shelf, la più grande del mondo, grande quanto il territorio canadese dello Yukon.

Gustafson e i suoi colleghi hanno trascorso sei settimane nel 2018 a mappare i sedimenti sotto il ghiaccio. Il team di ricerca ha utilizzato strumenti geofisici posti direttamente sulla superficie per implementare una tecnica chiamata imaging magnetico.

Questa tecnologia può rilevare i diversi gradi di energia elettromagnetica generata da ghiaccio, sedimenti, acqua dolce rocciosa e acqua salata e creare una mappa da queste diverse fonti di informazione.

“Abbiamo filmato dalla calotta glaciale a una distanza di circa cinque chilometri (3,1 miglia) Il coautore Kerry Key, professore associato di Scienze della Terra e dell’Ambiente alla Columbia University, ha affermato in una dichiarazione separata.

I ricercatori hanno calcolato che se potessero spremere le acque sotterranee dai sedimenti nei 100 chilometri quadrati (38,6 miglia quadrate) che hanno disegnato in superficie, sarebbe un lago profondo da 220 a 820 metri (da 722 a 2.690 piedi).

“L’Empire State Building fino all’antenna è alto circa 420 metri (1378 piedi)”, ha affermato Gustafson, che ha condotto la ricerca come studente laureato presso il Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University.

“All’estremità poco profonda, la nostra acqua salirà al centro dell’Empire State Building a metà circa. All’estremità più profonda, ci sono circa due Empire State Building accatastati uno sopra l’altro. Ciò è significativo perché i laghi subglaciali in quest’area da 2 a 15 metri (da 6,6 a 49 piedi). Questo è come uno o quattro piani dell’Empire State Building.

Come ci sei arrivato?

Le mappe hanno rivelato che l’acqua diventava più salina con la profondità, a causa della formazione del sistema idrico sotterraneo.

Le acque oceaniche probabilmente hanno raggiunto l’area durante un periodo caldo compreso tra 5.000 e 7.000 anni fa, saturando i sedimenti con acqua di mare salata. Con il progredire del ghiaccio, l’acqua di disgelo fresca generata dalla pressione dall’alto e dall’attrito alla base del ghiaccio è stata spinta nei sedimenti superiori. Potrebbe continuare a filtrare e mescolarsi con le acque sotterranee oggi, ha detto Key.

I ricercatori hanno affermato che c’è ancora molto lavoro da fare per comprendere le implicazioni della scoperta delle acque sotterranee, in particolare in relazione alla crisi climatica e all’innalzamento del livello del mare.

Il lento deflusso dell’acqua dal ghiaccio nel sedimento avrebbe impedito all’acqua di accumularsi alla base del ghiaccio, impedendo al ghiaccio di avanzare verso il mare.

Tuttavia, se la calotta glaciale superficiale è sottile, la caduta di pressione può consentire a queste acque più profonde di salire. Questo movimento verso l’alto ammorbidirà la base del ghiaccio e ne accelererà il flusso.

Winnie Chu, assistente professore al Georgia Institute of Technology, ha scritto in un commento sulla ricerca, che è stato pubblicato sulla rivista Science. Non ha partecipato allo studio.