Un’immagine inquietante cattura un pennacchio di un milione di miglia dal sole: ScienceAlert

Un fotografo ha catturato un’immagine di una bellezza spaventosa di un enorme pennacchio di plasma che fuoriesce dal sole.

filamento ardente, noto come a Espulsione di massa coronale (CME), che si estende nello spazio a più di 1 milione di miglia (1,6 milioni di km) dalla superficie del Sole, secondo il fotografo.

La foto è stata scattata il 24 settembre da un fotografo professionista con sede in Arizona Andrea McCarthye condiviso la straordinaria vista su Reddit il 25 settembre nel subreddit r/spazio.

CME faceva parte di un minore tempesta solare – Classe G-1, la classe più bassa della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) tempesta geomagnetica Scala – puntata lontano da una terraper me SpaceWeather.com.

McCarthy ha scritto su Reddit che l’eiaculazione eterica era “il più grande CME che abbia mai visto”.

Il plasma era inizialmente contenuto in un grande anello collegato a SoleMcCarthy ha aggiunto che la sua superficie, nota come sporgenza, si è poi staccata e ha fluito nello spazio a una velocità di circa 161.000 km/h.

McCarthy ha scritto che l’immagine è un composto time-lapse in falsi colori di centinaia di migliaia di immagini scattate in un periodo di sei ore.

Sono state scattate tra le 30 e le 80 singole immagini al secondo e quindi archiviate in un file che alla fine ha raggiunto il picco di circa 800 GB. Le immagini sono state quindi unite per mostrare CME in grande dettaglio.

Nell’immagine, la superficie del Sole e la CME sono mostrate in arancione, ma in realtà non lo sono. La cromosfera (la regione più bassa dell’atmosfera solare) e le CME emettono naturalmente un tipo di luce che a noi appare di colore rosso rosato ed è conosciuta come idrogeno alfa o luce H-alfa.

Ma poiché il tempo di esposizione di ciascuna immagine era così breve, le immagini originali erano quasi interamente bianche. McCarthy ha aggiunto l’arancione digitalmente durante la composizione dell’immagine finale, per fornire un contrasto tra le singole strutture sulla superficie del Sole e per evidenziare il CME.

Tuttavia, poiché il resto dell’immagine non è filtrato in arancione, il sole conserva uno spaventoso alone bianco che risalta sullo sfondo scuro dello spazio.

Le CME sono diventate più frequenti negli ultimi mesi poiché il sole è entrato in un periodo di maggiore attività solare noto come il massimo del sole, che dura circa sette anni. Ciò fornirà molte opportunità alle persone di scattare foto simili.

“Vedremo più di questi mentre ci spostiamo maggiormente verso il massimo solare”, ha scritto McCarthy. Ha aggiunto che è probabile che i pennacchi di plasma aumentino “gradualmente”.

Il fotografo ha avvertito le persone di non cercare di guardare il sole senza l’attrezzatura adeguata.

McCarthy: “Non puntare un telescopio verso il sole” Ha scritto su reddit. “Fruderai la tua macchina fotografica o peggio, i tuoi occhi.”

Ha aggiunto che il telescopio che ha usato per fotografare la CME è stato “specialmente modificato con filtri multipli” per osservare in sicurezza la CME e scattare foto.

