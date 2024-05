Un’indagine del Senato rileva che le BMW importate sono collegate al lavoro forzato in Cina

“Le case automobilistiche nascondono la testa sotto la sabbia e poi giurano che non troveranno lavoro forzato nelle loro catene di fornitura”, ha affermato Wyden in una nota.

“In qualche modo, il personale di supervisione del Comitato finanziario ha scoperto ciò che le aziende multimiliardarie apparentemente non potevano: che la BMW importava automobili, la Jaguar Land Rover importava parti e la VW AG produceva automobili. “Tutti contengono ingredienti fabbricati da un fornitore vietato per l’utilizzo del lavoro forzato uiguro .” Ha aggiunto. “L’autocontrollo delle case automobilistiche chiaramente non sta funzionando”.

Il componente in questione è noto come adattatore LAN e fa parte di un sistema che consente ai componenti elettronici di un veicolo di comunicare tra loro. Le case automobilistiche non hanno acquistato il componente direttamente dal Sichuan Jingweida Technology Group, noto anche come JWD, il produttore cinese che si dice abbia utilizzato il lavoro forzato. Piuttosto, faceva parte di un’unità elettronica acquistata da Lear Corp., un fornitore di sistemi elettrici automobilistici.

Lear ha dichiarato in una nota di non avere un rapporto diretto con JWD, ma di aver acquistato le parti tramite un altro fornitore. Quando Lear venne a sapere che JWD era stato aggiunto alla lista dei lavori forzati, la società dichiarò: “Abbiamo immediatamente informato i nostri clienti dei prodotti contenenti questi ingredienti e abbiamo collaborato con il nostro fornitore per ricostruire rapidamente questi ingredienti per un altro subfornitore”.

Ha aggiunto: “Prendiamo queste questioni sul serio e condividiamo il desiderio del comitato di combattere il lavoro forzato”.