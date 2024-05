Un’interruzione globale ha colpito l’iMessage dell’iPhone ieri sera

Non sei tu, è Apple.

Se non hai ricevuto un SMS ieri, è perché iMessage è inattivo da circa un’ora.

Dopo le 18:00 di giovedì sera, sono state segnalate più di 14.000 interruzioni di iMessage, secondo il nostro tracker di interruzioni. Downdetector.







Il sito Web System Status di Apple ha segnalato un problema con iMessage, ma afferma che il problema è stato risolto. Denfoto – Stock.adobe.com

Alcuni utenti hanno ricevuto un messaggio “Non consegnato” quando hanno tentato di utilizzare l’app, mentre altri sono stati invece costretti a inviare un messaggio non iMessage con la spaventosa bolla verde.

Apple ufficiale Stato del sistema Il tracker ha contrassegnato il problema di iMessage come “risolto” intorno alle 19:30 di giovedì, rilevando che alcuni utenti non erano in grado di utilizzare il servizio tra le 17:49 e le 18:35.

Il tracker menzionava anche che gli utenti riscontravano problemi con Apple Letters for Business e FaceTime.

Interruzioni di corrente sono state segnalate anche in Canada e nel Regno Unito

Non è chiaro cosa stia causando le interruzioni, ma alcuni utenti hanno segnalato il successo durante il reinvio dei messaggi.

Il Post ha contattato Apple per un commento.

Alcuni utenti si sono riversati su X, ex Twitter, per esprimere anche la loro frustrazione per l’interruzione.







Almeno 500 australiani hanno segnalato problemi con il servizio iMessage a Down Detector nelle ultime 24 ore. Chinarash – Stock.adobe.com

“Apple sta rovinando le relazioni disattivando iMessage”, ha detto una persona Sarcasticamente.

“Il messaggio è rotto. Abbraccia la bolla verde”, un altro libri.

“Non c’è da stupirsi che iMessage non mandino messaggi da due settimane”, ha detto un’altra persona Scherzando.