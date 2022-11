Uno dei migliori giochi di Deus Ex, Deus Ex Go, sta scomparendo

immagine : Deus Ex Go

Per un po’ lì, Square Enix Montreal (Successivamente è stato ribattezzato Onoma) stavano realizzando alcuni dei migliori giochi di puzzle per dispositivi mobili di sempre. Hitman ritornaE il Lara Croft Joe E il Deus Ex Go Erano tre dei giochi più intelligenti e stimolanti che puoi giocare sul tuo telefono, e tutti sono diventati dei classici del genere. Sfortunatamente, uno di loro sta per scomparire per sempre.

Onoma- da È stato improvvisamente chiuso all’inizio di questo meseha annunciato oggi che alcuni dei loro giochi saranno “interrotti” all’inizio del 2023. Tra questi Cecchino Assassino: Ombreuscito solo l’anno scorso, e Deus Ex Go. La dichiarazione completa dello studio recita:

Arena Battle Heroes, Deus Ex GO, Hitman Sniper: The Shadows e Space Invaders: Hidden Heroes chiuderanno il 4 gennaio. I giochi verranno rimossi dall’App Store/Google Play Store il 1° dicembre e i giocatori esistenti non potranno accedervi dopo il 4 gennaio. Con effetto immediato, gli acquisti in-game vengono interrotti. Incoraggiamo l’utilizzo di precedenti acquisti in-game prima del 4 gennaio, in quanto non saranno rimborsati.

A nome del team di sviluppo, vorremmo ringraziarti per aver giocato ai nostri giochi.

Nota che questi non scompaiono semplicemente da questi due negozi, lo sono scomparire, con giochi non più accessibili dopo il 4 gennaio, anche se li hai già scaricati. Da una prospettiva personale, come qualcuno che rispolvera lui va I giochi vengono chiusi come ammazzatempo ogni anno o due, il che è fastidioso, ma anche una tragedia dal punto di vista della conservazione del gioco.

Le persone hanno creato questo gioco, le persone hanno comprato questo gioco, le persone si sono divertite con questo gioco, per anni, e con la chiusura dello studio e la modifica di alcuni diritti, ora cesserà ufficialmente di esistere?

I blocchi non incidono Lara Croft Joe E il Hitman ritornaAlmeno, entrambi sono disponibili anche su PC (Deus Ex Go Era disponibile su Windows Store, ma è stato rimosso anche da lì).