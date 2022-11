Uno dei migliori televisori da gioco economici per PS5 o Xbox Series X è in vendita questo Black Friday

Se sei alla ricerca di una TV da gioco premium a prova di futuro, ma desideri mantenere il tuo budget sotto i $ 1.000, dai un’occhiata alla TV della serie TCL 6. Ha tutta la tecnologia che vorresti in una TV da gioco di ultima generazione per abbinarsi alla tua console PS5 o Xbox Series X e funziona benissimo anche come TV HDR. Best Buy ha il modello da 65 pollici per $ 599,99 (di solito $ 1.000), che è il prezzo più basso che abbiamo visto, è $ 200 in meno rispetto a quello che abbiamo visto durante i primi saldi del Black Friday di Amazon a ottobre.

Mini TV LED QLED 4K TCL serie 6 da 65 pollici per $ 599,99

HDMI 2.1 per 4K a 120Hz

Il motivo per cui il TCL R646 è molto più economico rispetto ad altri televisori con specifiche simili è perché si tratta di un modello del 2021. Esiste una versione del 2022 (R655), ma è molto più difficile da trovare e molto più costosa. TCL R646 è orgoglioso di Pannello Mini Quantum Dot (QLED) Con retroilluminazione a LED full-array e oscuramento locale a 240 zone, oltre a un’ampia gamma di colori. Questo lo rende un eccellente TV HDR, soprattutto perché supporta Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG.

Cosa c’è di buono in “Mini LED”, “QLED” e “Local Dimming”?

Il pannello QLED consente a questo televisore di mantenere forti tonalità di colore e una buona gamma dinamica anche a livelli di luminosità estremi. L’oscuramento locale consente a diverse zone di attenuarsi o illuminarsi indipendentemente l’una dall’altra, consentendo al televisore di gestire abilmente le scene in cui il bianco più luminoso e il nero più scuro appaiono contemporaneamente. I mini pannelli LED consentono un local dimming più accurato perché le zone di controllo sono più piccole e più numerose. Mentre un normale TV LCD con oscuramento locale può avere fino a 100 zone di oscuramento, il TCL R66 vanta ben 240 zone.

Perché questa è una buona TV da gioco?

TCL R646 ha in mente i giocatori. Ha un pannello nativo a 120Hz e ingressi HDMI 2.1. Ciò significa che può trasmettere 4K a 120 Hz su console PS5 e Xbox Series X e PC da gioco dotati di RTX serie 30. Il TCL R646 supporta anche il Variable Refresh Rate (VRR), che è la versione di questa TV della tecnologia di sincronizzazione adattiva, nonché un modalità di latenza Auto Low Latency (ALLM), in cui il televisore passa automaticamente a una latenza inferiore quando rileva il gameplay.

Quale interfaccia intelligente stai usando?

La serie 2021 TCL 6 è anche abbastanza nuova da essere certificata Google TV per l’esperienza smart TV. Google TV è un aggiornamento definitivo della vecchia interfaccia di Android TV e funziona proprio come Fire TV o Apple TV, ancora di più se utilizzi un telefono o tablet Android.

