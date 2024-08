Uno scandalo scandalistico provoca ripercussioni a Hollywood per Casey Wasserman

Il capo delle Olimpiadi estive del 2028 sente il caldo, e non quello della torcia gigante appena arrivata a Los Angeles da Parigi.

Sono trascorse due settimane dalla pubblicazione dell’articolo di giornale offensivo un rapporto Casey Wasserman, nipote del famoso commerciante di Hollywood Lou Wasserman, ha accusato il proprietario dell’agenzia di talenti di avere rapporti “seriali” con dipendenti junior per molti anni. Queste trasgressioni denunciate – che Wasserman non ha commentato – hanno reso nervose star, personaggi politici e addetti ai lavori del settore quando i Giochi di Parigi si sono conclusi lo scorso fine settimana e Los Angeles ha raccolto il testimone. Ha anche attirato l’attenzione sulla sua compagnia, che rappresenta potenze musicali come Kendrick Lamar e Chappelle Rowan e atleti tra cui Megan Rapinoe.

Innanzitutto per Wasserman è stata la perdita di Billie Eilish, un’agente stellare che ha abbandonato la nave martedì. La cantante di “Birds of a Feather” e suo fratello Finneas saranno ora rappresentati dalla rivale WME.

Quando il Daily Mail britannico pubblicò il suo rapporto il 1° agosto definendo Wasserman un “traditore seriale” – e nominando ex e attuali dipendenti con i quali era accusato di avere rapporti sessuali – si riferirono a lui come alla “mente” dietro la carriera di Eilish e delle sue band. come i Coldplay. Tre fonti altolocate hanno detto a Eilish e al suo team di essere “sconvolti” dall’essere inclusi nella storia. diversificato.

Due fonti vicine alla questione hanno affermato che Eilish ha poca conoscenza personale dello stesso Wasserman. È stata a lungo rappresentata da Tom Windisch, un agente che ha iniziato a lavorare con Eilish presso la Paradigm Talent Agency (Wasserman ha acquisito Paradigm Music Group nel 2021). Le due fonti hanno aggiunto che la star e i suoi consiglieri non avevano alcun desiderio di essere associati all’agenzia dopo il rapporto.

“Sebbene grati ai loro ex agenti di prenotazione diretta presso Wasserman, Billie Eilish e Finneas O’Connell hanno scelto di avere la stessa agenzia, WME, per gestire film, televisione e musica, andando avanti”, ha detto un portavoce di Eilish. diversificatoWasserman non ha rilasciato alcun commento in merito.

Eilish e il suo team volevano ritirarsi dalla lista dei clienti di Wasserman subito dopo il rapporto del Daily Mail, ma la sua partecipazione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi ha complicato le cose, hanno detto tre fonti. Non solo il nome di Wasserman era sulla porta della compagnia che rappresentava, ma Eilish è stata arruolata per un’esibizione costellata di stelle insieme ai Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg per il finale della NBC. In quello che un insider ha definito un “segmento di consegna”, le telecamere hanno fatto una panoramica da Parigi a spettacoli musicali preregistrati sulle spiagge di Long Beach, in California. Due giorni dopo la messa in onda della performance di Eilish, WME ha acquisito il resto della sua produzione.

Diverse fonti all’interno di LA28, un’organizzazione senza scopo di lucro, sono rimaste turbate dal rapporto del Daily Mail, hanno detto fonti. La storia menzionava specificamente Patricia Fu, un’ex assistente del dirigente della NBCUniversal Ron Meyer che in seguito gestì l’ufficio di Wasserman, come uno dei dipendenti che ebbe una relazione con quest’ultimo. Fu ha negato la relazione con Wasserman al Daily Mail. Ha trascorso quasi otto anni servendo Wasserman come sua assistente, prima di essere nominata vicepresidente delle relazioni con la città ospitante per LA28 nel 2019, secondo la sua pagina LinkedIn. I documenti fiscali hanno rivelato, secondo il Daily Mail, che Fu guadagna 350.000 dollari all’anno.

Una fonte vicina a Wasserman ha detto che Fu, residente a Inglewood, in California, ha lavorato come volontario durante la procedura di candidatura a Los Angeles per ospitare le Olimpiadi. Dopo che la città vinse la gara, lei e altri due dipendenti di Wasserman furono assunti come dipendenti a tempo pieno di LA28. La fonte ha indicato che il compenso dei tre è stato esaminato da un consulente indipendente e approvato dal Consiglio di amministrazione di LA28.

Un portavoce di LA28 non ha rilasciato alcun commento sulla questione, ma ha confermato che l’organizzazione non condurrà un’indagine interna sul rapporto del Daily Mail.

Nel corso dei decenni trascorsi tra le élite di Los Angeles, Wasserman ha mantenuto un archivio pubblico attentamente curato. Sostenitore del Partito Democratico proprio come suo nonno, Wasserman aveva maggiori probabilità di essere fotografato sullo yacht The Rising Sun di David Geffen che in qualsiasi altro posto sul tappeto rosso. Wasserman si è recentemente separato dalla sua consulente per le comunicazioni da quasi 20 anni, Melissa Zuckerman, che si è dimessa a maggio.

La sua apparizione quest’anno è stata particolarmente notevole. La sua splendida apparizione al Met Gala di maggio, che secondo una fonte che ha emesso un assegno simile è costato circa $ 750.000 per un tavolo, ha assicurato a Wasserman e alla sua ragazza Jenny Chandler un tavolo per confrontarsi con modelle, star del cinema e Anna Wintour.sì La festa di compleanno, organizzata a tema Gatsby al Parker Hangar di Santa Monica, ha ricevuto un’ampia copertura per la sua indulgenza nel lusso, inclusa una ricostruzione del famoso ristorante di Beverly Hills Nate & Al’s, sebbene il pop-up abbia preso il nome da Wasserman e suo nonno (“Lewin & Casey”). Imagine Dragons, cliente di Wasserman, si è esibito. Bob Iger, Bill Clinton e Nancy Pelosi erano tutti presenti per festeggiare.