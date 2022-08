Uno scheletro di dinosauro lungo 82 piedi è stato trovato nel cortile di un uomo in Portogallo. Potrebbe essere il più grande mai visto in Europa.

Un enorme scheletro di dinosauro è stato scoperto nel cortile di un uomo a Pombal, in Portogallo, e potrebbe essere il più grande mai trovato in Europa, secondo È stato pubblicato un comunicato stampa Mercoledì.

Il comunicato stampa afferma che il proprietario della proprietà ha notato frammenti ossei fossilizzati nel suo cortile durante i lavori di costruzione nel 2017 e ha contattato un gruppo di ricerca che ha avviato uno scavo iniziale quello stesso anno.

All’inizio di questo mese, i paleontologi spagnoli e portoghesi hanno lavorato nel sito per più di una settimana e credono di aver scoperto i resti del più grande dinosauro sauropode mai trovato nel continente, secondo la dichiarazione. I sauropodi sono dinosauri mangiatori di piante a quattro zampe con collo e coda lunghi. Questo dinosauro era lungo 39 piedi e lungo 82 piedi.

Ossa di dinosauro sono state trovate nel cortile di un uomo in Portogallo. Potrebbe essere il più grande trovato in Europa. Immagine fornita dall’Instituto Dom Luiz (Facoltà di Scienze dell’Università di Lisbona) (Portogallo).



“Non è raro trovare tutte le costole di un animale come questo, figuriamoci in questa posizione, pur mantenendo la loro posizione anatomica originale. Questa modalità di conservazione è relativamente rara nella documentazione fossile di dinosauri, in particolare sauropodi, dell’area superiore portoghese parte”, ha affermato Elizabeth Malavia, ricercatrice post-dottorato presso l’Università di Lisbona, in una dichiarazione che “giurassico”.

Il comunicato stampa afferma che gli elementi scheletrici più importanti sono stati raccolti dal sito, tra cui vertebre e costole che avrebbero potuto essere un sauropode Brachiosaurus o Brachiosaurus. Le specie di dinosauri vagavano per la Terra da 160 a 100 milioni di anni fa.

A causa delle caratteristiche di conservazione del dinosauro, i ricercatori ritengono che verranno trovate anche altre parti del suo scheletro.

I resti di un possibile Brachiosaurus sono stati trovati nel cortile di un uomo in Portogallo. Enciclopedia Britannica



