Uno sguardo alla guerra russo-ucraina: cosa sappiamo del giorno 284 dell’invasione | notizie dal mondo

La Russia “non accetterà” un limite ai prezzi del petrolio Nei commenti pubblicati sabato, il Cremlino ha affermato che sta analizzando come rispondere, in risposta a un accordo tra le potenze occidentali volto a frenare una fonte chiave di finanziamento per la sua guerra in Ucraina. Il tetto era il prezzo del petrolio russo trasportato via mare Adottato dal G7 e dall’Australiadopo che è stato concordato dai paesi dell’Unione Europea.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il prezzo è di 60 dollari Il limite sul petrolio russo trasportato via mare non è pericoloso e farebbe ben poco per dissuadere la Russia dal lanciare una guerra in Ucraina. “È solo una questione di tempo prima che vengano utilizzati strumenti più potenti comunque. È un peccato che il tempo sia stato sprecato”, ha detto sabato in una dichiarazione video.

Lo ha detto il segretario al Tesoro americano Janet Yellen il cappello Ne beneficeranno in particolare i paesi a basso e medio reddito che hanno sopportato il peso dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. “Il prezzo massimo sarà tagliato immediatamente dalla più importante fonte di reddito (del presidente Vladimir) Putin”, ha detto Yellen in una nota.

L’ambasciata russa negli Stati Uniti ha criticato quella che ha descritto come una minaccia occidentale e ha affermato che Mosca continuerà a cercare acquirenti per il suo petrolio.

Sabato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha accusato la Russia di "deliberata crudeltà". nella sua guerra in Ucraina, affermando che Mosca prende deliberatamente di mira i civili. "Con ostinata crudeltà, la Russia sta mettendo civili e obiettivi civili nel suo mirino", ha detto Austin al Reagan National Defense Forum nella Simi Valley in California.

L’Ucraina impone sanzioni a 10 alti sacerdoti Sabato, i servizi di sicurezza hanno detto che era collegato a una chiesa pro-Mosca basata sul suo accordo di lavorare con le autorità di occupazione russe o giustificando l’invasione di Mosca. L’annuncio è l’ultimo di una serie di passi contro il ramo ucraino della Chiesa ortodossa storicamente legato a Mosca. La stessa Chiesa ortodossa in Russia sostiene la guerra.

Diciotto missioni diplomatiche ucraine in 12 paesi Ho ricevuto pacchi insanguinaticomprese parti di animali, in quella che l’Ucraina ha descritto come una “campagna di terrore e intimidazione”. Oleg Nikolenko, portavoce del Ministero degli Affari Esteri ucraino, ha affermato che i pacchi sono stati inviati contemporaneamente da un paese europeo, che non ha potuto rivelare durante le indagini.

L’Occidente deve considerare come affrontare il bisogno di garanzie di sicurezza della Russia Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che se Vladimir Putin acconsentisse ai negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Ha detto che l’Europa deve affrontare le preoccupazioni di Putin secondo cui “la NATO sta arrivando direttamente alla loro porta”, dispiegando armi che potrebbero minacciare la Russia, mentre l’Europa si prepara per la sua futura architettura di sicurezza, secondo Reuters.

L’esercito ucraino ha ripristinato 13 insediamenti nella regione di Luhansk, l’estremo oriente del Paese, secondo il capo dell’amministrazione regionale, Serhi Hayday. Ha detto che i bombardamenti di artiglieria vengono ancora sparati contro i villaggi dalle forze russe. I medici dovrebbero visitare la prossima settimana e si sta organizzando la legna da ardere per i residenti di Hadaye Pubblicalo su Telegram.

Le forze russe concentrano la maggior parte delle loro forze sulla presa del controllo della città di Bakhmut a Donetsk, secondo il Ministero della Difesa britannico.