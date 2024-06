Uno sguardo alle foto di Biden che partecipa a una cena di stato francese in occasione dell’80° anniversario del D-Day

Il presidente Biden ha affermato che la Francia è stata il “primo amico” dell’America fin dalla sua fondazione e rimane uno dei suoi più stretti alleati due secoli dopo, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita di stato sabato per dimostrare la loro partnership su questioni di sicurezza globale. Allentamento delle tensioni commerciali del passato.

“Uniti, divisi cadiamo”, ha detto Macron durante una cena di stato. Ha arrostito Biden. “Siamo alleati e resteremo tali.”

Sig. Sia Biden che Macron hanno partecipato ai festeggiamenti Segna l’ottantesimo anniversario del D-Day Giovedì e il giorno successivo separatamente ha incontrato a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Entrambi i leader hanno utilizzato questi impegni per sottolineare l’urgente necessità di sostenere la lotta di Kevin contro l’aggressione russa.

Ospiti illustri della festa di sabato sera sono stati l’attrice Salma Hayek, il segretario di Stato americano Anthony Blinken, l’ex tennista John McEnroe e sua moglie, la cantante americana Patti Smith. Il cantante Pharrell Williams ha intrattenuto i partecipanti.

Alla cena hanno partecipato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy e sua moglie, la modella e musicista franco-italiana Carla Bruni-Sarkozy.

Alla cena di stato hanno partecipato l’attrice Salma Hayek e suo marito Francois-Henri Pinault, miliardario e amministratore delegato di Kering SA.

L’ex tennista John McEnroe e sua moglie, la cantante Patti Smith, arrivano a una cena di stato francese.

La visita di Stato è iniziata sabato all’Arco di Trionfo, con la deposizione di una corona presso la Tomba del Milite Ignoto e una parata militare lungo gli Champs-Élysées fino al Palazzo dell’Eliseo, dove i due hanno tenuto incontri ufficiali. Dichiarazioni generali. Macron e sua moglie Brigitte Macron hanno organizzato una cena di stato a palazzo per Biden e sua moglie Jill.

Dopo il brindisi di Macron, il presidente degli Stati Uniti Emmanuel Macron ha affermato che gli Stati Uniti e la Francia sono “inflessibili e incrollabili nella nostra partnership”, aggiungendo che “questo è ciò che fa la democrazia”.

Sig. Biden e Macron hanno messo la guerra in Ucraina in cima all’agenda di sabato, ma è stata la forza di una lunga alleanza di nazioni rafforzata in Normandia 80 anni fa, ma con radici molto più profonde, a rappresentare il fulcro del fine settimana.

Definendosi uno studente di storia francese, Mr. Biden ha definito la visita un “grande onore” e ha osservato che i legami dell’America con la Francia risalgono alla guerra rivoluzionaria.

“La Francia è il nostro primo amico”, ha detto il Sig. Ha detto Biden. “È uno dei nostri migliori amici.”

Macron Sig. Ha elogiato Biden non solo per essere il leader di una potenza mondiale, ma per aver portato “la chiarezza e la lealtà di un alleato che ama e rispetta gli europei”.

Entrambi i leader hanno festeggiato Il salvataggio di sabato da parte delle forze israeliane Quattro ostaggi tenuti da Hamas. “Non smetteremo di lavorare fino a quando tutti gli ostaggi non torneranno a casa e non ci sarà un cessate il fuoco”, ha detto Biden, mentre Macron invitava il governo israeliano a non fare di più per portare aiuti umanitari a Gaza.

Macron ha affermato di sostenere la proposta di cessate il fuoco promossa da Biden che consentirebbe di aumentare gli aiuti umanitari nella regione e il rilascio di più ostaggi. Gli Stati Uniti hanno detto che stanno aspettando una risposta formale da Hamas ad un possibile accordo.