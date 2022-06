Uno studio afferma che la “super-Terra” potrebbe essere più abitabile del nostro pianeta

Un nuovo studio ha scoperto che i “superpianeti” al di fuori del nostro sistema solare, ricchi di idrogeno o elio, potrebbero essere più abitabili del nostro.

I ricercatori affermano che gli esopianeti rocciosi con atmosfere dominate da idrogeno ed elio hanno superfici abbastanza calde da ospitare acqua liquida.

La presenza di acqua liquida è “adatta alla vita”, quindi questi pianeti potrebbero fornire condizioni abitabili e habitat esotici forse fino a 8 miliardi di anni.

Il nuovo studio è stato condotto da ricercatori dell’Università di Zurigo in Svizzera ed è stato pubblicato oggi sulla rivista astronomia naturale.

ESOPIANETI E SUPER TERRE Un esopianeta è qualsiasi pianeta al di fuori del nostro sistema solare. La maggior parte delle stelle orbita attorno ad altre stelle, ma gli esopianeti fluttuanti, chiamati pianeti canaglia, orbitano attorno al centro della galassia e non sono correlati a nessuna stella. Gli esopianeti trovati finora includono piccoli mondi rocciosi come la Terra, giganti gassosi diverse volte più grandi di Giove e “giovi caldi” in orbite molto ravvicinate attorno alle loro stelle. Nel frattempo, la super-Terra è un esopianeta la cui massa è maggiore di quella del nostro pianeta. Le Super-Terre possono essere fatte di gas, roccia o entrambi.

Dicono che questi pianeti siano probabilmente “non molto simili al nostro pianeta natale” e potrebbero ospitare organismi a pressioni molto elevate.

“La vita sul tipo di pianeta descritto in questo lavoro sopravviverebbe in condizioni sostanzialmente diverse dalla maggior parte della vita sulla Terra”, affermano gli autori.

Le pressioni superficiali nei nostri risultati vanno da 100 a 1000 bar, che è l’intervallo di pressione per i fondali oceanici e le trincee.

“Non c’è limite teorico alla pressione sulla vita e alcuni degli esempi più estremi nella biosfera terrestre prosperano a circa 500 bar”.

Miliardi di anni fa, l’universo primordiale conteneva solo idrogeno ed elio e gas, che erano prontamente disponibili nei materiali costitutivi dei pianeti attorno a giovani stelle, come il nostro sole.

Pertanto, tutti i pianeti formavano atmosfere dominate da questi due elementi, inclusa la Terra.

“Quando il pianeta si è formato per la prima volta da gas e polvere cosmici, ha raccolto un’atmosfera composta principalmente da idrogeno ed elio, la cosiddetta atmosfera primordiale”, ha affermato l’autore dello studio Ravit Heald dell’Università di Zurigo.

Tuttavia, nel corso della loro evoluzione, i pianeti rocciosi, inclusa la Terra, hanno perso questa atmosfera primordiale a favore di elementi più pesanti, come ossigeno e azoto.

Tuttavia, altri pianeti più massicci possono accumulare atmosfere primordiali molto più grandi, che possono trattenerle indefinitamente in alcuni casi.

“Tali enormi atmosfere primordiali possono anche causare un effetto di riscaldamento globale, proprio come l’atmosfera terrestre di oggi”, ha detto Held.

Quindi volevamo vedere se queste atmosfere potessero aiutare a creare le condizioni necessarie per l’acqua liquida.

Per lo studio, il team ha modellato quasi 5.000 esopianeti, alcuni legati alla sua stella e altri fluttuanti, e ha simulato la loro evoluzione nel corso di miliardi di anni.

I ricercatori hanno tenuto conto non solo delle proprietà dell’atmosfera dei pianeti, ma anche dell’intensità della radiazione delle loro stelle e del calore interno dei pianeti che si irradiano verso l’esterno.

Sebbene questa temperatura geotermica sia presente sulla Terra, gioca solo un ruolo secondario alle condizioni in superficie e può contribuire ancora di più ai pianeti con enormi atmosfere primordiali.

I risultati suggeriscono che, a seconda della massa di un pianeta e della sua distanza dalla sua stella, questi pianeti possono mantenere un ambiente superficiale moderato per un massimo di 8 miliardi di anni, a condizione che l’atmosfera sia sufficientemente spessa, da 100 a 1.000 volte più spessa della Terra.

“Quello che abbiamo scoperto è che in molti casi le atmosfere primordiali sono andate perse a causa delle intense radiazioni delle stelle, specialmente sui pianeti vicini alla loro stella”, ha affermato Marit Mole Los, dottoranda e autrice principale.

“Ma nei casi in cui permangono atmosfere, possono verificarsi le giuste condizioni per l’acqua liquida”.

“Nei casi in cui un sufficiente calore geotermico raggiunge la superficie, la radiazione da una stella come il Sole non è necessaria fino a quando non prevalgono condizioni in superficie che consentano l’esistenza di acqua liquida”.

“Forse la cosa più importante, i nostri risultati mostrano che queste condizioni possono persistere per periodi molto lunghi, fino a decine di miliardi di anni”.

I ricercatori affermano che strumenti come il James Webb Space Telescope, attualmente nello spazio, e il Very Large Telescope, in fase di sviluppo, dovrebbero rivelare di più sui segni vitali nelle atmosfere degli esopianeti.