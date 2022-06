Uno studio afferma che molti attacchi informatici russi sono falliti nei primi mesi della guerra in Ucraina

WASHINGTON — Un nuovo esame di come la Russia ha utilizzato le sue capacità informatiche nei primi mesi della guerra in Ucraina contiene una serie di sorprese: Mosca ha lanciato più attacchi informatici del previsto all’epoca per rafforzare la sua conquista, ma più di due terzi di essi sono falliti , facendo eco alle sue scarse prestazioni sul campo di battaglia fisico. .

Tuttavia, lo studio, Inserito da Microsoft mercoledìHa osservato che il governo del presidente Vladimir Putin ha avuto più successo di quanto molti si aspettassero nella sua campagna di disinformazione per stabilire una narrazione della guerra a favore della Russia, inclusa la dimostrazione che gli Stati Uniti stavano producendo segretamente armi biologiche all’interno dell’Ucraina.

Il rapporto è l’ultimo sforzo di molti gruppi, comprese le agenzie di intelligence statunitensi, per comprendere l’interazione della brutale guerra fisica con il conflitto parallelo – e spesso coordinato – nel cyberspazio. Ha notato che l’Ucraina era ben preparata a respingere gli attacchi informatici, avendone sofferto per molti anni. Ciò era dovuto almeno in parte al consolidato sistema di allerta delle società del settore privato, tra cui Microsoft e Google, e ai preparativi che includevano lo spostamento di molti dei più importanti sistemi ucraini nel cloud, su server al di fuori dell’Ucraina.