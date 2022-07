Uno studio rileva che gli astronauti della NASA sulla stazione spaziale subiscono un’orribile perdita di massa ossea

Le missioni spaziali sono destinate a decollare nei prossimi decenni. La NASA non ha solo in programma di tornare sulla luna con Missioni ArtemideMa l’agenzia e una serie di società spaziali private come SpaceX hanno gli obiettivi fissati Ho iniziato a colonizzare Marte. Mentre entriamo nell’alba della nuova era spaziale, c’è ancora poco da capire sugli effetti a lungo termine dei viaggi nello spazio sugli esseri umani. Ma alcune nuove ricerche stanno facendo luce su come mesi di microgravità influenzano il corpo – e non sembra buono.

in Uno studio pubblicato giovedì in Rapporti scientificiE il Università di Calgary I ricercatori hanno scoperto che gli astronauti che hanno trascorso più di tre mesi nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si sono ripresi solo parzialmente da una grave perdita ossea. Mentre questo fenomeno si verifica naturalmente negli esseri umani sulla Terra, la perdita sembra essere più pronunciata quando il corpo è esposto alla microgravità. In effetti, gli autori dello studio hanno scoperto che sei mesi nello spazio hanno portato a contratti Valore di deterioramento osseo.

“Capire cosa succede agli astronauti e come si riprendono è estremamente raro”, mi ha detto Gabel, professore associato di kinesiologia e autore principale dello studio. Ha detto in un comunicato stampa. “Ci permette di osservare i processi che accadono nel corpo in così poco tempo. Dovremmo seguire qualcuno per decenni sulla Terra per vedere la stessa quantità di perdita ossea”.

Il problema deriva dall’ambiente di microgravità nello spazio. Il peso è uno dei maggiori fattori alla base della salute delle ossa. Come i muscoli, le ossa hanno bisogno di peso e stress per mantenere la loro forza. Senza di loro, si indeboliscono nel tempo. Se il tuo corpo è gravemente sottopeso, ciò può portare a seri problemi alle ossa tra cui OsteoporosiÈ una malattia che rende le ossa così fragili che anche un attacco di tosse può portare a fratture costali.

È logico, quindi, che l’ambiente di microgravità della ISS porterebbe a un significativo deterioramento delle ossa nel tempo. Tuttavia, gli autori dello studio affermano che la quantità di perdita e recupero varia da astronauta ad astronauta.

“Abbiamo visto astronauti che hanno avuto difficoltà a camminare a causa di debolezza e squilibrio dopo essere tornati dal volo spaziale, ad altri che hanno pedalato allegramente nel campus del Johnson Space Center per incontrarci per una visita di studio”, ha affermato Stephen Boyd, direttore del McCaig Institute for Bone and Joint Health e co-autore dello studio, nella dichiarazione C’è una serie molto diversificata di risposte tra gli astronauti quando tornano sulla Terra.

Questi risultati sottolineano la necessità di ricerca sugli effetti a lungo termine dei viaggi nello spazio sul corpo umano, soprattutto mentre ci prepariamo a intraprendere missioni ambiziose per colonizzare un altro pianeta. Gli autori dello studio intendono basarsi sulla ricerca e considerare l’impatto di periodi più lunghi trascorsi nello spazio per aiutare a fornire informazioni ai futuri astronauti.

“Gli astronauti si avventureranno nello spazio profondo in questo decennio e nei secoli a venire l’umanità abiterà altri sistemi stellari”, ha affermato nella dichiarazione Robert Thirsk, ex astronauta e cancelliere dell’Università della California, a Calgary. “Ora spingiamo indietro i confini dell’esplorazione spaziale per rendere possibile questa visione”.