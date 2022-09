Home » science Uno studio sulle uova dice che i dinosauri erano in declino quando l’asteroide ha colpito science Uno studio sulle uova dice che i dinosauri erano in declino quando l’asteroide ha colpito 0 Views Save Saved Removed 0

che fornisce un quadro della relativamente ricca diversità dei dinosauri durante l’ultimo milione di anni di quel periodo. La maggior parte delle informazioni sui dinosauri arriva alla fine del periodo Cretaceo da quelli che oggi sono gli Stati Uniti, in particolare Inferno Creek formazione – composizione E ilche fornisce un quadro della relativamente ricca diversità dei dinosauri durante l’ultimo milione di anni di quel periodo.

Tuttavia, le informazioni sui fossili di quel periodo in altre regioni sono molto più scarse e non è noto se il modello visto in Nord America rappresenti la diversità globale dei dinosauri. poi.

Bacino della Cina centrale. Lo studio, pubblicato il 19 settembre a Per colmare questa lacuna nella documentazione sui fossili, i ricercatori in Cina hanno studiato più di 1.000 uova di dinosauro fossilizzate di Shanyang.Bacino della Cina centrale. Lo studio, pubblicato il 19 settembre a Atti della rivista scientifica dell’Accademia nazionale delle scienze

I frammenti di uova e il guscio d’uovo rappresentano gli ultimi due milioni di anni dell’età dei dinosauri, con fossili che rappresentano ogni 100.000 anni. Lo studio includeva l’ottenimento di stime dettagliate dell’età per gli strati rocciosi analizzando e applicando modelli computerizzati su oltre 5500 campioni geologici.