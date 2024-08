Un’opera d’arte di unicorno di Banksy a Londra è deturpata con un’etichetta di graffiti Banksy

Uno dei nove murales installati da Banksy a Londra è stato deturpato in pochi giorni.

L’immagine di un rinoceronte in sella a una Nissan Micra argentata con un cono stradale sul cofano è apparsa lunedì nel sud-est di Londra ed è stata confermata essere opera di Banksy sull’account Instagram dell’artista.

Più tardi quella sera, un uomo che indossava una maschera e portava un barattolo di vernice bianca è stato filmato mentre spruzzava un cartello su di lei mentre la folla gridava: “Non farlo”.

Martedì mattina anche il veicolo era stato rimosso.

Un portavoce del Royal Borough of Greenwich, l’autorità locale dove si trova il murale del rinoceronte, ha dichiarato: “È davvero vergognoso che un vandalo insensato possa deturpare il murale, che ha già attirato visitatori e portato tanta gioia a così tante persone”.

“Il consiglio sta ora esaminando ciò che potrebbe ragionevolmente essere possibile per il futuro dell’opera d’arte e lo monitorerà da vicino.”

Le autorità locali hanno confermato che il comune non aveva rimosso l’auto.

Martedì mattina è stato confermato che una nona opera con animali fuori dallo zoo di Londra è opera di Banksy. L’opera mostra un gorilla che sembra alzare la saracinesca su cui è dipinto, permettendo la fuga di uccelli e foche, mentre gli occhi di altri animali si nascondono nell’oscurità.

I lavoratori misurano una nuova opera d’arte di Banksy allo Zoo di Londra. Fotografia: Holly Adams/Reuters

I graffiti sull’unicorno sembrano essere il simbolo del dollaro e la lettera V. Banksy non è molto popolare tra gli artisti di strada a causa del suo successo mainstream e dell’uso di stencil piuttosto che del disegno a mano libera.

Un testimone, Devan Vadukul, Lo ha detto alla BBC “Un ‘giovane a caso’ si è avvicinato sfacciatamente alla struttura e l’ha deturpata con graffiti.”

“L’intero incidente è avvenuto in meno di 30 secondi prima che lui scomparisse con un altro complice maschio da qualche parte lungo la strada”, ha detto Vadukul.

Banksy ha caricato immagini di animali disegnati a Londra per nove giorni consecutivi.

La sua prima opera, il 5 agosto, era una capra in piedi su un muro, seguita da sagome di elefanti, scimmie, un lupo, un pellicano e un gatto.

Banksy ha confermato domenica di essere dietro l’aggiunta di un banco di piranha ad una garitta della polizia nella City di Londra.

Intorno alla scatola sono state poste delle barriere e la City of London Corporation ha affermato che l’opera d’arte è stata spostata in un “luogo sicuro”.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Abbiamo spostato l’opera d’arte a Guildhall Square per garantire che sia adeguatamente protetta e aperta al pubblico per vederla in sicurezza. Una posizione permanente per l’opera sarà identificata a tempo debito”.