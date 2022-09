Uragano Fiona: i meteorologi avvertono che la tempesta sarà un “evento meteorologico estremo” poiché si dirigerà verso il Canada orientale

CNN

Ciclone mortale Fiona Si è leggermente indebolito fino a diventare una tempesta di categoria 3, ma ha venti massimi sostenuti di 125 mph mentre si dirige verso la costa atlantica del Canada.

Si prevede che le condizioni di un uragano nell’area venerdì notte, secondo il National Hurricane Center disse.

I meteorologi del Canadian Hurricane Center hanno avvertito venerdì pomeriggio che si tratterà di un “evento meteorologico estremo” nel Canada orientale, che minaccerà forti venti, pericolose mareggiate e circa due mesi di pioggia. Alcune aree, come la Canadian Maritimes, inizieranno a risentire degli effetti venerdì sera, ha affermato il centro.

“Questo potrebbe essere un evento importante per il Canada in termini di intensità del ciclone tropicale”, ha detto il manager del Canadian Hurricane Center Chris Fogarty, aggiungendo che potrebbe diventare la versione canadese della Superstorm Sandy. L’uragano Sandy ha colpito 24 stati e la costa orientale, causando danni per 78,7 miliardi di dollari.

Funzionari della Nuova Scozia e dell’Isola del Principe Edoardo canadesi hanno esortato coloro che si trovano sul percorso della tempesta a stare in allerta e prepararsi all’impatto della tempesta, che ha già ucciso almeno cinque persone e lasciato milioni di persone senza elettricità. ha colpito diverse isole dei Caraibi.

Fiona ha attraversato Turks e Caicos e si è rafforzata in un uragano di categoria 4 mercoledì mattina sull’Atlantico, rimanendo così fino a venerdì pomeriggio.

Il National Hurricane Center ha dichiarato nel suo avviso delle 20:00 ET che, sebbene la tempesta si fosse leggermente indebolita, aveva venti di forza di uragano a più di 100 miglia dal suo centro e venti di tempesta tropicale che si estendevano per più di 300 miglia.

Il suo centro era 215 miglia a sud-est di Halifax venerdì sera.

“Anche se si prevede che si indebolirà gradualmente nei prossimi due giorni, si prevede che Fiona rimarrà un potente ciclone ciclonico mentre si muove attraverso il Canada atlantico”, ha affermato il centro. disse.

In Canada, erano in atto allarmi di uragani per la Nuova Scozia da Hubbards a Brule e da Parsons Pond a Francois per Terranova. Anche l’Isola del Principe Edoardo e l’Île-de-la-Madeleine sono in allerta.

“Ha il potenziale per essere molto pericoloso”, ha affermato John Lohr, il ministro responsabile dell’Ufficio per la gestione delle emergenze fO la Nuova Scozia. “Ci si aspetta che gli impatti si faranno sentire in tutta la provincia. Ogni neoscozzese dovrebbe essere preparato oggi”, ha aggiunto Lore Durante l’aggiornamento ufficiale Giovedì.

I residenti dovrebbero prepararsi a venti dannosi, alta marea, mareggiate costiere e forti piogge, che potrebbero portare a interruzioni di corrente prolungate, ha affermato Loehr. I funzionari di emergenza hanno incoraggiato le persone a proteggere gli oggetti all’aperto, ad abbattere alberi, a caricare i telefoni cellulari e a creare un kit di emergenza di 72 ore.

Secondo Chris Fogarty, manager del Canadian Hurricane Center, la regione non vedeva una tempesta così intensa da circa 50 anni.

“Per favore, prendilo sul serio perché vediamo numeri meteorologici sulle nostre mappe meteorologiche che sono rari qui”, ha detto Fogarty.

La società di servizi pubblici Nova Scotia Power ha attivato venerdì mattina un Centro operativo di emergenza (EOC), che fungerà da area di coordinamento centrale per il ripristino e la risposta alle interruzioni, secondo un comunicato stampa.

L’agenzia lavorerà a stretto contatto con il Nova Scotia Office of Emergency Management.

“Stiamo prendendo tutte le precauzioni e siamo pronti a rispondere all’uragano Fiona nel modo più sicuro ed efficiente possibile”, ha affermato nel comunicato il coordinatore capo della tempesta di Nova Scotia Power, Sean Borden.

Andy Francis, un pescatore nel sud-ovest di Terranova, si è preparato per la tempesta questa settimana tirando fuori dall’acqua una barca e legandone un’altra a un molo vicino.

“Tutti sono concordi sul fatto che questa volta sarà una brutta avventura”, ha detto. Notizie CBC. Ha detto alla stazione che tutti gli altri nella zona erano in attesa di aiutare a “ridurre al minimo i danni”.

“Sarà un altro”, ha detto Francis alla CBC.

Attraverso il Canada atlantico, i venti potrebbero raggiungere i 100 mph (160 km/h) poiché si prevede che Fiona si indebolirà leggermente prima di approdare in Nuova Scozia, hanno affermato i meteorologi della CNN Rob Shackelford e Taylor Ward.

I funzionari dell’Isola del Principe Edoardo hanno esortato i residenti a prepararsi al peggio mentre la tempesta avanza.

Tanya Mullally, che funge da capo della gestione delle emergenze della provincia, ha affermato che una delle preoccupazioni più urgenti di Fiona è la storica ondata di tempesta che dovrebbe scatenare.

“L’ondata di tempesta sarà sicuramente significativa… Non abbiamo mai visto o misurato contro le inondazioni”, ha detto Mullally giovedì. Durante un aggiornamento.

La modellazione del Canadian Hurricane Center “potrebbe essere compresa tra 1,8 e 2,4 metri (6-8 piedi), a seconda dell’area”, ha affermato Bob Robichaud, meteorologo del centro.

Mullally ha detto che il lato nord dell’isola sopporta il peso maggiore della tempesta a causa della direzione del vento, che potrebbe causare danni alla proprietà e inondazioni costiere.

Tutti i campeggi provinciali, le spiagge e i parchi diurni e lo Shubenacadie Wildlife Park sono chiusi venerdì, secondo l’Ufficio per la gestione delle emergenze della Nuova Scozia.

All’inizio di questa settimana, Fiona ha danneggiato case e abbattuto infrastrutture critiche per l’energia e l’acqua per milioni di persone in tutto Porto Rico, Repubblica Dominicana e Turks e Caicos.

Solo il 41% dei clienti ha ripristinato l’elettricità venerdì, giorni dopo che Porto Rico ha subito blackout in tutta l’isola quando Fiona è approdata domenica, secondo i numeri dell’operatore della rete elettrica. LUMA Energia pubblicato su Il sistema del portale di emergenza dell’isola.

Il massimo di giovedì di 112 gradi, secondo il National Weather Service, sta causando interruzioni di corrente diffuse poiché gran parte di Porto Rico sopporta un caldo intenso. Le temperature di venerdì erano negli anni ’80 e ’90, secondo il meteorologo della CNN Taylor Ward.

Daniel Hernandez, direttore dei progetti rinnovabili presso LUMA, ha spiegato che le posizioni critiche, inclusi gli ospedali, avranno la priorità prima delle riparazioni individuali.

“Questo è un processo normale. L’importante è che tutti siano calmi… stiamo lavorando per garantire che il 100% dei clienti abbia un servizio il prima possibile”, ha affermato Hernandez.

Inoltre, più di un quarto dei clienti dell’isola non ha servizio idrico o servizio intermittente, secondo il sistema del portale di emergenza.

Nella Repubblica Dominicana, Fiona ha colpito più di 8.000 famiglie Altre 2.262 case sono state distrutte, secondo il maggiore generale Juan Mendez García, capo delle operazioni di emergenza del Paese.

Più di 210.000 case e aziende erano ancora al buio giovedì mattina e 725.246 clienti erano senz’acqua, ha affermato.

Ramona Santana a Higay, nella Repubblica Dominicana, ha detto alla CNN en Español questa settimana. “Siamo per le strade senza niente, niente cibo, scarpe, vestiti, cosa hai addosso… Non abbiamo niente. Abbiamo Dio e speriamo che l’aiuto arrivi.

Fiona ha minacciato parti di Turks e Caicos martedì e all’inizio di questa settimana parti del territorio britannico, tra cui Grand Turk, South Caicos, Salt Cay, North Caicos e Middle Caicos, erano senza potere, ha detto Anya Williams. Isole.