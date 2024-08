Quincy Hall cita la determinazione per l’epica vittoria dei 400 metri a Parigi L’americano Quincy Hall è uscito dagli ultimi eventi di atletica leggera del Team USA e ha vinto l’oro a Parigi. Il campione dei 400 metri descrive le sue emozioni.

SAINT-DENIS, Francia – Continua la siccità di medaglie olimpiche per la staffetta 4×100 maschile degli Stati Uniti, che è stata squalificata dopo aver tagliato il traguardo al settimo posto venerdì.

Il Canada è arrivato primo in 37,50 secondi, seguito dal Sud Africa in 37,57 secondi e dalla Gran Bretagna in 37,61 secondi, conquistando la medaglia di bronzo.

Dilaniato dagli scambi falliti alle precedenti Olimpiadi, il Team USA ha permesso che il problema sollevasse nuovamente la sua brutta testa a Parigi.

Christian Coleman, Kenny Betnarek, Kyrie King e Fred Kerley – The team – si sono alternati tra Coleman e Betnarek. Lo scambio è stato ritardato e Bednarek ha dovuto fermarsi quasi completamente per accettare il testimone. Quando arrivò, la squadra americana era fuori posizione.

La squadra è stata successivamente squalificata per essere finita fuori limite dopo che Coleman ha passato il testimone fuori limite.

“Ovviamente spingeremo tutti oltre noi stessi. L’atletica leggera è uno sport individuale, quindi nello sprint facciamo le nostre cose. Quindi quando ci riuniamo come squadra, questa è la parte divertente. Ovviamente, è un po’. È È deludente, soprattutto per l’America, dover farlo. “Volevamo portarlo a casa e sapevamo di avere la velocità per farlo”, ha detto Coleman ai giornalisti. “Non è successo, ma anche noi siamo umani. Abbiamo avuto alti e bassi nella vita. È uno di quei momenti in cui devi tenere la testa bassa e continuare a spingere.”

Indipendentemente dai corridori che compongono la squadra maschile degli Stati Uniti, ha lottato duramente con gli scambi di testimone alle Olimpiadi. Non vincono una medaglia nella staffetta 4×100 da quando vinsero l’argento ai Giochi di Atene del 2004. L’ultima volta che la squadra ha vinto una medaglia d’oro è stata alle Olimpiadi di Sydney del 2000.

La star americana della pista Noah Lyles, che martedì ha vinto l’oro nei 100 metri e ha contratto il Covid-19, ha saltato la finale della staffetta maschile a causa della sua malattia. Ma con la costanza di altri velocisti di talento, gli Stati Uniti potrebbero non aver bisogno di una medaglia Lyles se i telefoni sono puliti.

“Siamo tutti di livello mondiale e mi aspetto che torneremo tutti a Los Angeles”, ha detto Coleman. “In casa, penso che possiamo avere la fiducia necessaria per portarlo a casa.”

Segui Tyler Dragon di USA TODAY Sports su X @TheTylerDragon.