USA v Francia: finale olimpica di basket maschile – aggiornamenti in tempo reale | Giochi Olimpici di Parigi 2024

Ma per qualche ragione diciamo che contano solo le medaglie d’oro. A quanto pare, nessuno lo ha detto Shelby McEwen Ha accettato di saltare dopo aver pareggiato per il primo posto e aver vinto una medaglia d’argento nel salto in alto.

Allenatore Steve Kerr Posizionamento controverso Jayson Tatum (Boston) in panchina per molte partite. Tintori Halliburton (Indiana) ha anche meno tempo di gioco.

Ed entrambe le squadre hanno dimostrato molta resilienza per arrivare a questo punto, quindi non c’è motivo di pensare che la partita finisca se una squadra prende un vantaggio a doppia cifra.

La bellezza sarà presto con te. Nel frattempo, ecco Brian Graham sull’atmosfera ostile che accoglie gli Stati Uniti di fronte alla nazione ospitante:

Gli americani capiscono che la Francia rappresenterà una sfida diversa in un ambiente particolarmente ostile all’interno della Percy Arena, simile a un calderone, dove i padroni di casa sono diventati la prima squadra a vincere l’oro nel basket maschile in casa dagli Stati Uniti nel 1996. È un’opportunità irripetibile per l’aspirante Victor Vembanyama, che non si è unito da un giorno all’altro a Leon Marchant, Teddy Rainer, Antoine Dupont e ai fratelli Lebrun come icone delle Olimpiadi di Parigi, ma ha occupato un vasto eroe popolare. Il pantheon di Cerdon, Hinault, Gilli e Zidane, che hanno battuto i 17 volte campioni olimpici prima della cerimonia di chiusura.

“Ci aspettiamo che giochino la partita della loro vita”, ha detto il debuttante olimpico Steph Curry. “Si nutriranno dell’adrenalina del campo di casa e stanno avendo un grande slancio dopo queste ultime due partite. Dobbiamo aspettarci che giochino bene, ma pretendiamolo anche da noi.

