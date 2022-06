USA vs Marocco – Rapporto sulla partita di calcio – 1 giugno 2022

Gli Stati Uniti hanno superato il Marocco con un’impressionante vittoria per 3-0 al TQL Stadium di Cincinnati mercoledì sera, poiché la squadra ha giocato la prima di quattro partite a giugno per servire da aggiustamento alla Coppa del Mondo di novembre.

Gol nel primo tempo Brendan Aronson E il Timothy Weah Metti gli Stati Uniti sulla buona strada, con Hajji Wright Aggiungi un calcio di rigore nel secondo tempo e il portiere Matt Turner Ha fatto diverse grandi parate durante la partita.

Indossando i numeri dell’arcobaleno sulle magliette bianche nel mese dell’orgoglio LGBTQ, gli Stati Uniti hanno esteso la loro serie di imbattibilità casalinga a 24 partite dalla sconfitta di settembre 2019 contro il Messico, due in meno rispetto al record della squadra.

Gli Stati Uniti hanno aperto le marcature al 26′ dopo un’ottima giocata Cristiano Pulisicoche ha piazzato un pallone lungo sopra la difesa del Marocco, ha superato il suo difensore e lo ha rilasciato ad Aronson per dirigere il suo primo tiro su Yacine Bounou.

Weah, che ha parato un bel tiro all’inizio del primo tempo, ha raddoppiato il vantaggio degli americani poco dopo il primo gol con un potente tiro da fuori area che ha sbirciato oltre le dita di Bono e in fondo alla rete. In vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo.

Il sostituto Wright, che aveva fatto la sua prima apparizione con la nazionale statunitense, è stato sostituito Gesù Ferrara All’inizio del secondo tempo, ha segnato su calcio di rigore al 64 ‘dopo Ashraf Hakimi Ha scambiato Pulisic in area per portare la squadra di Greg Berhalter tre volte in vantaggio.

I giocatori degli Stati Uniti festeggiano dopo aver segnato un gol contro il Marocco in una partita amichevole al TQL Stadium di Cincinnati. Foto di USA Today

Wright, che martedì ha impressionato Pulisic alla Coppa del Mondo Under 17, era in ottima forma con l’Antalyaspor della Turchia, ma non ha giocato a nessun livello per gli Stati Uniti dalle sue due partite Under 23 nel 2019.

La prossima partita per gli Stati Uniti è una partita contro l’Uruguay al Children’s Mercy Park di Kansas City, Kansas, domenica, seguita da due partite della CONCACAF Nations League, prima contro Grenada al Q2 Stadium di Austin, Texas, il 10 giugno, e poi quattro giorni dopo contro El Salvador.

In Qatar, gli americani affronteranno Inghilterra, Iran e le vincitrici dello spareggio di Coppa del Mondo UEFA di domenica tra Galles e Ucraina in una partita del Gruppo B.