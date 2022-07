USWNT vs. Il Canada segna: Alex Morgan vince la Coppa, gli USA vincono le Olimpiadi e la Gold Cup

La squadra nazionale femminile degli Stati Uniti ha sconfitto il Canada 1-0 nella finale del Concacaf W Championship lunedì sera a Monterrey, in Messico. Alex Morgan ha segnato l’unico gol per la squadra al 78′ quando ha trasformato perfettamente un calcio di rigore. Morgan ha inviato una palla a Ross Lavelle mentre correva in area e Alisha Chapman ha tagliato il calcio di rigore che è stato sostenuto dal VAR. Morgan ha fatto il resto, mandando dall’altra parte il portiere con un rasoterra.

Una vittoria per l’USWNT contro il Canada fa guadagnare ai campioni un posto ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi e un posto alla W Gold Cup 2024. La vittoria è stata il nono titolo Concacaf americano e il terzo consecutivo.

L’allenatore Vladko Antonovski ha continuato la rotazione dei giocatori durante questo torneo e nella finale di campionato, anche se ha apportato solo due cambi dalla semifinale contro il Costa Rica per la finale. Nel torneo partecipano anche tutti e cinque i giocatori che hanno iniziato contro il Canada durante le semifinali olimpiche della scorsa estate, vinte dal Canada.

Questa volta, gli Stati Uniti sono stati la squadra più creativa, registrando 17 scatti contro gli 11 del Canada. Gli americani sono stati forti per tutto e sono rimasti senza reti prima del calcio di rigore. Il Canada ha avuto alcune occasioni per pareggiare, ma Alyssa Neher è andata a segno, effettuando le parate di routine necessarie per assicurarsi il risultato e il trofeo.

All’inizio della partita per il terzo posto, la Giamaica ha battuto il Costa Rica 1-0.

prossimo

US Soccer ha recentemente annunciato che l’USWNT giocherà amichevoli contro la Nigeria a Kansas City e Washington DC a settembre. In vista delle amichevoli internazionali, la maggior parte dei giocatori del roster statunitense si ritira per giocare nella National Women’s Soccer League. Il campionato si prenderà una pausa dal gioco questa settimana e riprenderà a giocare il 29 luglio.

