Utah Jazz riceve il permesso di intervistare i soci di Knicks, Bucks e Celtics sulla ricerca di head coaching

Gli Utah Jazz hanno ricevuto il permesso di intervistare diversi assistenti allenatori nella loro ricerca di un sostituto di Quinn Snyder, fonti hanno detto a ESPN martedì.

Le fonti hanno affermato che l’elenco include l’assistente allenatore dei New York Knicks Johnny Bryant, l’assistente allenatore dei Milwaukee Bucks Charles Lee e l’assistente allenatore dei Boston Celtics Will Hardy e Joe Mazzola.

Fonti hanno detto che lo Utah prevede anche di incontrare l’assistente allenatore dei Jazz Alex Jensen e l’ex allenatore dei Portland Trail Blazers Terry Stott.

Il governatore del Jazz Ryan Smith e il CEO Danny Inge hanno dichiarato lunedì durante una conferenza stampa con Snyder che condurranno un’ampia ricerca per il loro prossimo allenatore. L’elenco dei candidati può essere ampliato.

“Ci prenderemo il nostro tempo”, ha detto Smith.

Ainge ha detto che non sentiva alcuna urgenza di nominare un allenatore prima del draft NBA o dell’inizio della free agency.

“Dobbiamo fare la scelta giusta”, ha detto Ainge, che si è unito al Jazz a metà stagione, mesi dopo aver lasciato dopo 18 anni di lavoro nel dipartimento delle operazioni di basket dei Celtics. “Ho delle scarpe fantastiche da riempire.”

Stotts ha trascorso del tempo con il Jazz alla fine della stagione come ospite invitato da Snyder, che aveva 372-264 record in otto stagioni nello Utah, un periodo che si è concluso con le sue dimissioni questa settimana dopo aver rifiutato un’offerta per prolungare il secondo anno sabbatico. . Stots, che ha anche servito come capo allenatore con gli Atlanta Hawks e Bucks, ha un record di carriera di 517-486.

Bryant, 36 anni, ha stretto una forte relazione con la guardia All-Star dello Utah Donovan Mitchell Durante il mandato di Bryant come assistente allenatore sotto Snyder. Bryant, che ha suonato per l’Università dello Utah, ha trascorso sei stagioni nella crew Jazz prima di partire per New York due anni fa.

Jensen, 46 anni, che ha suonato anche per l’Università dello Utah, è membro della troupe jazz dal 2013. Ha trascorso le due stagioni precedenti come capo allenatore dell’allora manager della D-League Canton, ed è stato nominato allenatore di l’anno nel 2012-13. Jensen è stato nominato allenatore dell’anno nel 2012-13, dicono le fonti. Sarà l’allenatore capo che guiderà la squadra del Jazz in bassa stagione e dovrebbe allenare la squadra della Summer League nello Utah .