Utah-UCLA, Auburn-Georgia, Texas Tech-Oklahoma e altro ancora

Dorian Thompson Robinson (1) dell’UCLA sottolinea il primo touchdown durante la vittoria della sua squadra sullo Utah a Pasadena, in California, sabato 8 ottobre 2022 (AP Photo/Ashley Landis)

UCLA sembra improvvisamente uno dei giochi preferiti di Pac-12 Di sicuro vince 42-32 sul numero 11 dello Utah Sabato a casa. Guidati dal quarterback Dorian Thompson Robinson (299 yard, 4 TD, 1 INT) e dal running back Zach Charbonnet (198 yard veloci, 1 TD), i Bruins hanno segnato a volontà contro Utes per migliorare 6-0 e 3-0 nel gioco di conference . Fai attenzione all’UC.

Ecco cosa stiamo guardando anche oggi.

(Nota: tutti gli orari sono ET, le quote provengono da BetMGM)

Ora: 19:30 | TV: Volpe | Carattere: USC -13 | Totale: 65,5

I Trojans sono caduti 5-0 e hanno raggiunto il sesto posto in un sondaggio dell’Associated Press nella partita casalinga del fine settimana contro lo Stato di Washington. Caleb Williams è stato di nuovo eccellente contro l’Arizona State la scorsa settimana, ma alla fine ha lanciato il suo primo intercetto dell’anno. Questo è stato il primo fatturato dell’anno di USC, che è ancora il numero 1 nel paese in termini di margine di fatturato a più-14. Nel frattempo, lo Stato di Washington si è ripreso da una straziante sconfitta contro l’Oregon bypassando Cal 28-9 in casa per migliorare a 4-1 quest’anno. Il QB Cameron Ward è un talento dinamico, ma dovrà limitare i suoi turni se la WSU vuole causare gravi interruzioni al Colosseo.

Ora: 20:00 | Televisione: CBS | Carattere: Alabama -24,5 | Totale: 51,5

Alcuni mesi fa, aspettati la maggior parte delle enormi scommesse per questo gioco. Jimbo Fisher e Nick Saban hanno avuto alcuni dei drammi più bizzarri della memoria recente con una guerra di parole sul NIL, tra le altre cose. I due affermano di aver schiacciato la loro carne, ma la conferenza stampa provocatoria di Fisher sarà nella mente di tanti come Aggies e Crimson Tide a Tuscaloosa. Texas A&M ha sconvolto le maree alla College Station lo scorso autunno, ma gli Aggies hanno avuto un deludente 3-2 all’inizio dell’anno. Nel frattempo, l’Alabama è in vantaggio per 5-0 e raggiunge il primo posto in classifica dopo una convincente vittoria sull’Arkansas.

Il quarterback dell’Alabama, vincitore di Heisman, Bryce Young, è in dubbio sulla possibilità di giocare a causa di un infortunio alla spalla riportato nella vittoria dell’Arkansas. Tuttavia, l’Alabama è ancora un grande favorito. Questo la dice lunga sullo stato di questi due programmi attualmente.

