Valutare l’ecosistema di Solana e come Jito lo aiuterà a crescere

Jito ha raccolto quantità significative di commissioni giornaliere, superando la stragrande maggioranza dei protocolli DeFi.

L’ecosistema Solana ha continuato a vedere una crescita con un’elevata attività sulla rete.

Solana [SOL] È riuscito ad attirare molti utenti nel suo ecosistema negli ultimi mesi. Principalmente, questa crescita dell’attività è stata avviata dall’attrazione dei memecoin nella rete.

Jeeto mostra una crescita

Tuttavia, anche altri elementi dell’ecosistema Solana hanno visto una crescita negli ultimi giorni. Uno di questi era il Protocollo del Ghetto.

Al momento della stesura di questo articolo, Jito generava 1,5 milioni di dollari in commissioni giornaliere, superando tutti i protocolli DeFi tranne alcuni. Per fare un confronto, Lido ha raccolto 2,58 milioni di dollari e Uniswap ha raccolto 2,09 milioni di dollari in commissioni nelle ultime 24 ore.

Il successo di Gito ha diverse potenziali implicazioni per Solana. Innanzitutto, illustra la crescente scena DeFi di Solana.

La capacità di Jito di competere con giganti DeFi affermati come Uniswap e Lido dimostra la capacità dell’ecosistema Solana di creare dApp altamente competitive.

Ciò potrebbe attrarre più sviluppatori e utenti sulla piattaforma, accelerando ulteriormente la crescita della DeFi all’interno dell’ecosistema Solana.

In secondo luogo, le commissioni Jito elevate indicano un buon livello di attività di rete su Solana. Questa attività potrebbe tradursi in una maggiore sicurezza della rete e in un valore potenzialmente più elevato per SOL nel prossimo futuro.

Tuttavia, gran parte delle commissioni di Jito derivano dal MEV (valore massimo estraibile), che a volte può portare a esperienze utente negative come attacchi sandwich.

Solana dovrà trovare modi per mitigare questi potenziali svantaggi per garantire una crescita sostenibile. Nel complesso, la prestazione di Gito è un segnale positivo per Solana.

Per quanto riguarda l’attività complessiva sulla rete Solana, è stato osservato un enorme aumento. Il numero di transazioni giornaliere effettuate sulla rete è aumentato da 17 milioni a 28 milioni nell’ultima settimana.

Inoltre, nello stesso periodo, il numero di indirizzi attivi quotidianamente sulla rete è aumentato da 1 milione a 1,5 milioni.

Stato di Seul

Al momento della stesura di questo articolo, SOL veniva scambiato a 174,67 dollari e il suo prezzo è aumentato del 3,80% nelle ultime 24 ore.

Il tuo portafoglio è verde? Controlla il calcolatore del profitto SOL

Il CMF (Chaikin Money Flow) è aumentato in modo significativo nello stesso periodo, indicando che il denaro che affluisce nel SOL è aumentato.

Tuttavia, il Relative Strength Index (RSI) ha raggiunto il territorio di ipercomprato, il che potrebbe indicare che una correzione potrebbe essere in arrivo per SOL in futuro.