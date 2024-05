Valutazioni dei giocatori del Tottenham contro il Manchester City – Dragosin e Bentancur impressionano mentre Son perde una grande occasione

Il Tottenham Hotspur ha perso contro il Manchester City 2-0, nonostante la buona prestazione di martedì sera in Premier League.

Il Tottenham stava affrontando la squadra in forma di Pep Guardiola al Tottenham Hotspur Stadium, sapendo che due vittorie nelle due partite rimanenti avrebbero costretto l’Aston Villa a vincere l’ultima partita contro un Crystal Palace in forma per fermare la squadra di Postecoglou. Dal quarto posto e dalla qualificazione alla Champions League,









C’era anche un altro aspetto della situazione: mentre una vittoria del City avrebbe portato gli ospiti un passo più vicini a sollevare il trofeo della Premier League per il quarto anno consecutivo, una vittoria o un pareggio degli Spurs avrebbero consegnato l’iniziativa ai rivali del nord di Londra, l’Arsenal, nell’ultima giornata. . .

Postecoglou è rimasto senza Yves Bissouma nelle ultime due partite della stagione a causa di un infortunio al ginocchio, mentre l’infortunio al polpaccio di Richarlison significa che anche la sua stagione è finita. L’australiano ha portato in campo Pierre-Emile Hojbjerg e Rodrigo Bentancur oltre a Radu Dragosin con Pape Matar Sarr che gioca come falso nove.

I padroni di casa hanno giocato bene per gran parte della prima ora di gioco, ma si sono ritrovati in svantaggio quando Kevin De Bruyne ha sparato una palla bassa attraverso l’area delle sei yard per Erling Haaland che si è infilato a casa.

Il Tottenham ha avuto più occasioni, inclusa una grande quando Son Heung-min è andato largo, ma è stato il City a raddoppiare il vantaggio quando Pedro Boro ha abbattuto Jeremy Doku nell’area di rigore degli Spurs e Haaland ha parato il rigore risultante.

Ecco le valutazioni dei giocatori del Tottenham durante la partita:

Guglielmo Vicario

Ha fatto una grande parata sul tiro di Foden dopo che Hojbjerg è stato abbattuto. Poi blocca un potente tiro di De Bruyne ma non può fare molto sul tiro di Haaland da distanza ravvicinata. Il norvegese poi lo ha mandato nella direzione sbagliata con un calcio di rigore. 7

Pedro Porro

Una notte impegnativa sulla sua fascia, ma si è conclusa con un drive su Doku che ha segnato il rigore e il secondo gol del City. 6

Cristiano Romero

Ha giocato bene per gran parte della partita, ma ha inviato un passaggio potente alle spalle di Foden che ha portato al gol del City all’inizio del secondo tempo. 7

Radu Dragocin

Ha effettuato un ottimo contrasto su Haaland al 18′ dopo l’inseguimento e poi un altro bellissimo colpo di testa su tiro di Silva, anche se lo spagnolo è stato poi fermato per fuorigioco. Il romano festeggia comunque l’ottimo momento come il gol come ha fatto Vicario. Ha continuato a giocare bene per gran parte della partita e avrà l’opportunità di giocare la prossima stagione. Questa è stata un’ottima prestazione contro i migliori concorrenti. 8

Mickey van de Ven

Ha giocato come terzino sinistro e non ha tirato fuori il meglio di sé. Sembrava anche stanco nel giro di mezz’ora, sventolandogli un tentativo di passaggio. 6

Rodrigo Bentancur

Ha quasi aperto le marcature con un tiro da fuori area di rigore del City dopo una mossa fluida. È stata una delle sue migliori prestazioni in questa stagione, ma ha ricevuto un cartellino giallo che gli ha impedito di sfidare Foden nella fase di preparazione al gol del City. È uscito subito dopo e ha sfogato le sue frustrazioni sulla panchina della panchina. 8

Pierre-Emile Hojberg

Passa la palla direttamente a Foden per una grande occasione nel primo tempo. Ha lavorato duro ma ha regalato al City un’altra possibilità nel secondo tempo con un passaggio sciolto. 5

James Madison

Un’altra prestazione che ha dimostrato che è tornato in carreggiata dopo un paio di mesi difficili con tanto movimento e buon uso della palla. 7

Brennan Johnson

Ha bloccato un tiro nell’area di rigore del City dopo una bella azione del Tottenham. Non è stata la sua giocata più efficace, ma ha pressato bene e lo ha fatto per la mossa che ha portato Son a ottenere una grande occasione. 6

Buona porta antipioggia

Ha avuto un ruolo impegnativo come Bugiardo Nove e ha lavorato duramente in un doppio ruolo prima di andarsene. 7

Figlio Heung-min

Ha coperto molto terreno e ha avuto una grande occasione per pareggiare all’85 ‘quando è andato a lato ma ha sfondato Ortega con il suo rasoterra. 6

Sottomarini

Diane Kulusevski

È entrato e ha causato molti problemi al City, arrivando quasi a mettere la palla tra le gambe di Ortega. 7

Giovani Lo Celso

È entrato negli ultimi 10 minuti per aggiungere qualche gamba al centrocampo. Niente

Oliver Salta





È stata aggiunta l’energia elettrica anche al centro del parco. Niente

Mickey Moore





Che momento per il sedicenne, che ha fatto il suo debutto in Premier League al 10′ dei tempi supplementari. Si spera il primo di molti. Niente

