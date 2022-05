Valve risponde a #SaveTF2, afferma che sta lavorando su miglioramenti

Valve ha risposto al crescente movimento della community di Team Fortress 2 nel proteggere l’enorme problema di fondo del gioco, assicurando ai giocatori che sta “migliorando le cose”.

In un tweet di oggi dall’account ufficiale di Team Fortress 2, Valve ha dichiarato: “Community TF2, ti stiamo ascoltando! Adoriamo questo gioco e sappiamo che lo fai anche tu. Stiamo vedendo quanto sia ampio questo problema e stiamo lavorando per migliorare le cose meglio.” È il primo Tweet dell’account da luglio 2020 (senza contare un singolo retweet per un Tweet ufficiale di Valve da ottobre 2020).

Comunità TF2, ti sentiamo! Adoriamo questo gioco e sappiamo che lo fai anche tu. Stiamo vedendo la portata di questo problema e stiamo lavorando per migliorare le cose. Team Fortress 2 26 maggio 2022

Ciò arriva in risposta all’hashtag #SaveTF2, che è stato adottato dalla community di Team Fortress 2 negli ultimi giorni per attirare l’attenzione sull’enorme problema di mobilitazione che si verifica nel gioco dal 2020. L’hashtag è stato adottato da un gran numero di streamer di Team Fortress 2 ed è Dottdescritta come una protesta “pacifica”. Sullo stato del gioco. L’invasione dei bot ha fatto sì che i server non ufficiali di Team Fortress 2 fossero invasi da spam, cecchini impeccabili e bot che possono interrompere interi giochi o mettere in scena calci coordinati per i giocatori umani. In precedenza, i leader della comunità hanno organizzato una campagna e-mail per contattare Valve e i media per evidenziare il problema.

Sebbene le persone che utilizzano l’hashtag #SaveTF2 possano avere motivazioni diverse, il gruppo sperava in gran parte in un certo livello di riconoscimento da parte di Valve, idealmente abbinato a una soluzione. Altri sperano che il rinnovato interesse per Team Fortress 2 porterà il gioco a ricevere nuovamente aggiornamenti regolari poiché la vasta comunità è chiaramente ancora interessata. Sebbene sia passato più di un decennio, Team Fortress 2 rimane incredibilmente popolare e ha costantemente registrato una media compresa tra 70.000 e 90.000 giocatori simultanei ogni mese nell’ultimo anno.

Al momento non è chiaro quali miglioramenti Valve abbia nella manica, ma si spera che possano portare Team Fortress 2 in uno stato più stabile.

