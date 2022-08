Vanessa Bryant testimonia al processo per le foto dell’incidente di Kobe Bryant

Per la signora Bryant è stata una passione.ragazza di papà“Con grandi sogni per le loro famiglie”, ha detto venerdì, rispondendo alle domande per la prima volta in a Un processo derivante dalla sua affermazione contro la contea di Los Angeles.

La signora Bryant ha descritto di sentirsi impotente, violata e tradita dall’idea di condividere le foto dei suoi cari in pubblico. Indossava una giacca nera sopra un vestito nero, i suoi lunghi capelli scuri le accarezzavano il viso, si fermava spesso a piangere.

Sta cercando un risarcimento per il disagio emotivo che, secondo lei, è stato causato dai funzionari dell’incendio della contea di Los Angeles e dai dipartimenti dello sceriffo che hanno partecipato con noncuranza alla condivisione delle foto dell’incidente.

Nella causa, la signora Bryant ha accusato la contea di Los Angeles, così come i dipartimenti dello sceriffo, i vigili del fuoco e i singoli dipendenti, di negligenza e violazione della privacy. Ha affermato in atti giudiziari che le foto ravvicinate dei resti sono state “trasmesse ad almeno 28 macchine del dipartimento dello sceriffo e almeno dozzine di vigili del fuoco”, incluso in un bar, e una festa in cui è stato accolto il personale delle comunicazioni dei vigili del fuoco di Los Angeles. social media. .