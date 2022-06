Home » science Veicolo spaziale a microonde lanciato per testare una nuova orbita tra la Terra e la Luna science Veicolo spaziale a microonde lanciato per testare una nuova orbita tra la Terra e la Luna 0 Views Save Saved Removed 0

Il piccolo satellite, chiamato A Cubesat , delle dimensioni di un forno a microonde e del peso di soli 55 libbre (25 chilogrammi), ma sarà il primo a testare un’orbita unica attorno alla luna. Il CubeSat fungerà da esploratore per il Gateway, un avamposto lunare che fungerà da stazione di passaggio tra la Terra e la Luna per gli astronauti.

L’orbita, chiamata orbita prossimale rettilinea della corona, è molto allungata e fornisce stabilità per missioni a lungo raggio pur richiedendo poca energia per essere mantenuta, che è esattamente ciò di cui avrà bisogno il Gateway. L’orbita si trova in un punto equilibrato nell’attrazione gravitazionale della Luna e della Terra.

La missione, denominata Cislunar Autonomous GPS Technology Operations and Navigation Experience, nota come CAPSTONE, è decollata dalla rampa di lancio martedì alle 5:55 ET. Il CubeSat è stato lanciato su un razzo Electron di Rocket Lab dal Launch Complex 1 dell’azienda in Nuova Zelanda.

Raggiungerà il suo punto di orbita in tre mesi e poi trascorrerà i prossimi sei mesi in orbita. Il veicolo spaziale potrebbe fornire più dati sui requisiti di potenza e spinta per il cancello.