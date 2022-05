Vendita di edizioni Crappier di Sony PlayStation Plus Classics

foto : Sony Interactive Entertainment

Piace Il nuovo servizio PlayStation Plus Lanciato in tutto il mondo, secondo quanto riferito, le persone hanno scoperto un grave svantaggio dell’abbonamento. giochi classici: Molti di loro utilizzano le versioni rilasciate nelle regioni PAL piuttosto che le versioni NTSC con cui molti di noi hanno familiarità.

La notizia è emersa per la prima volta questo pomeriggio grazie all’utente Twitter The_Marmolade, che ha avviato l’attività fuga dalle scimmie Per qualche pisolino solo per trovare il gioco Corri a una frequenza fotogrammi bassa Inerente alle versioni PAL.

Alcune risposte hanno indicato che ciò potrebbe essere dovuto all’acquisto di The_Marmolade fuga dalle scimmie Attraverso il PlayStation Store in Indonesia (regione PAL); Tuttavia, il controllo dei codici URL del prodotto sul PlayStation Store taiwanese indica che Taiwan (regione NTSC) ha ottenuto esattamente la stessa versione PAL dell’Indonesia. Le sue scoperte indicavano che il mondo intero avrebbe ricevuto versioni PAL, il che è un’idea inquietante per chiunque voglia suonare questi classici come previsto.

Playstation non ha risposto immediatamente KotakuRichiesta di commento.

PAL si riferisce a un metodo di codifica utilizzato in tutta Europa e in altre parti del mondo, senza essere troppo tecnico, emettendo video a 25 fotogrammi al secondo. NTSC, che è più diffuso in paesi come gli Stati Uniti e il Giappone, esegue circa 30 fotogrammi al secondo. Entrambi hanno i loro vantaggi, ma quando si tratta di giochi, non sorprende che i giocatori preferiscano il frame rate NTSC più fluido.

VGC recentemente confermato che tutti i giochi first party della vecchia formazione PlayStation Plus (fuga dalle scimmieE Colpi di golf caldiE Salto lampo!, ecc.) sono notevolmente inferiori alle versioni PAL, ma i giochi di terze parti sono più che semplicemente omessi. Bandai Namco Tekken 2Ad esempio, è NTSC, che dovrebbe deliziare tutti i giocatori di combattimento che necessitano di frame migliori per prestazioni, mentre Team17 Digital vermi armageddon Bloccato con PAL.

E questa non è la prima volta che Sony lo fa. Spettacoli della vecchia scuola da Classico della Playstation Ho seguito un modello simile inspiegabile. Sebbene quasi la metà dei nuovi giochi per console nostalgici venga eseguito in formato PAL, non c’erano rime o ragioni. In effetti, le versioni PlayStation Classic di armi selvagge E Qube intelligente Era NTSC, a differenza delle versioni PAL su PlayStation Plus.

In genere sono piuttosto indulgente con i frame, ma quando si tratta di preservare i giochi classici attraverso le riedizioni, sono un po’ meno indulgente. È sconcertante che Sony lo stia facendo di nuovo. Diamine, anche Nintendo offre ai giocatori la possibilità di passare da NTSC a PAL nei classici giochi online per Nintendo Switch. Se sei un’azienda seriamente intenzionata a combattere l’emulazione e a dare alle persone opzioni legali per giocare ai vecchi videogiochi, questo non è il modo per farlo.