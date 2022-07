Venezia svela i dettagli del suo biglietto d’ingresso turistico di 10€

Nota del redattore – Iscriviti a Apri la newsletter di CNN Travel Italy Per informazioni privilegiate sulle destinazioni più amate d’Italia e sulle regioni meno conosciute per pianificare il tuo viaggio definitivo. Inoltre, ti metteremo dell’umore giusto prima di cercare suggerimenti per film, elenchi di lettura e ricette di Stanley Tucci.

(CNN) – Conto alla rovescia. Dal 16 gennaio 2023 i visitatori di Venezia, gioiello del turismo italiano, dovranno pagare per il privilegio.

È destinata a diventare la prima città al mondo a richiedere una quota di iscrizione. La data di lancio è stata annunciata venerdì dal consigliere per il turismo di Venezia Simon Venturini in una conferenza stampa.

Venturini ha descritto il nuovo provvedimento come una “grande rivoluzione”, e una soluzione al problema del turismo outbound con cui la città del lago lotta da decenni.

Il costo del biglietto varia da un minimo di tre euro a 10 euro. Il prezzo non sarà fisso, ma varierà in base al numero di visitatori: più richieste di ingresso, maggiore sarà il costo.

Venturini ha spiegato che l’obiettivo non era quello di “chiudere la città”, ma di far prenotare la propria presenza per ridurre i “picchi turistici”. “Venezia è una città viva e deve rimanere tale”, ha detto.

Eccezioni

Il complesso sistema di biglietteria e la piattaforma online saranno svelati questo autunno. Michelle Zwain, membro del Budget Council, ha spiegato che ci sono molte eccezioni all’autorizzazione del biglietto d’ingresso.

Saranno esentati i residenti e i bambini di età inferiore ai sei anni, nonché le persone con disabilità, i proprietari di abitazione, coloro che si recano in città per motivi di salute o per far visita ai parenti e coloro che si presentano per assistere ad una manifestazione sportiva o culturale.

Gli ospiti dell’hotel eviteranno inoltre di pagare il biglietto d’ingresso perché pagheranno già una tassa di soggiorno tramite il loro hotel.

“Non è un sistema per fare soldi ma per gestire i flussi turistici”, ha sottolineato Zwain. Il ricavato del biglietto d’ingresso andrà a una riduzione delle tasse di Venezia, già molto elevate per il grande volume di turisti che devono essere ospitati.

I biglietti d’ingresso si applicano al centro storico di Venezia e alle seguenti isole:

Lido di Venezia, Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, La Certosa, S. Servolo, S. Clemente, Poveglia.

Le sanzioni per violazione del biglietto vanno da € 50 a € 300.

Mentalità post-pandemia

“Il Covid ci ha fatto capire che ciò che accadeva quotidianamente prima del Covid non è più accettabile, la mentalità è cambiata, così come la sensibilità [towards crowds],” Egli ha detto.

Ha spiegato che il sistema di prenotazione “ci dà l’opportunità di vedere quante persone sono attese per quel giorno e di calibrare i servizi in base al numero”.

Venturini ha anche affermato ad aprile che il portale informerà le persone che potrebbero voler cambiare idea.

“Possiamo dire, caro visitatore, che sconsigliamo di venire in questa data perché è Ferragosto [August public holiday] O Pasqua: ci saranno molte persone, quindi ti impedirà di avere una visita tranquilla e, se lo fai dopo una settimana, potrai goderti di più la tua visita.

Venturini ha anche previsto che Venezia non sarebbe stata l’ultima a porre un compenso.

“Penso che molte altre città europee che vivono con un gran numero di escursionisti giornalieri ci stiano osservando per vedere come possono offrire [a similar scheme],” Egli ha detto.

Venezia potrebbe essere la prima città a pagare, ma c’è solo un villaggio in Italia che ha addebitato i visitatori giornalieri. Civita di Bagnoregio ha introdotto una tariffa “nominale” di 1,50 euro ($ 1,67) nel 2013. Il sindaco Francesco Biggiotti ha pianificato di attirare i turisti nel suo villaggio su una scogliera fatiscente, conosciuta come la “città che muore”.

La tariffa ha così incuriosito i visitatori che il numero di visitatori è aumentato da 40.000 nel 2009 a 1 milione nel 2018.

Immagine caratteristica: folla pre-pandemia in Piazza San Marco a Venezia. (Miguel Medina/AFP/Getty Images)