Verizon ha già rilasciato un aggiornamento Android 13 stabile per il Galaxy S22?

SAMSUNG Attualmente sto testando la terza versione beta di One UI 5.0 Sul Galaxy S22 serie. ma, Verizon afferma sul suo sito web Che ha già rilasciato l’aggiornamento del firmware Android 13 per il Galaxy S22, Galaxy S22+e il Galaxy S22 Ultra. Il corriere ha persino pubblicato il log completo delle modifiche per One UI 5.0 e gli screenshot di alcune delle nuove funzionalità. Ma hai già rilasciato l’aggiornamento?

OK Redditor è stato in grado di scaricare l’aggiornamento Con versione firmware S90xUSQS2AVI1, come menzionato sul sito Web di Verizon. Tuttavia, non è così Android 13-Basato su Un’interfaccia utente 5.0Verizon afferma. Il registro delle modifiche sul sito Web del vettore menziona anche un file Patch di sicurezza ottobre 2022, che è stato rilasciato oggi da Samsung. Sappiamo che Samsung sta attualmente testando Android 13 sui suoi telefoni di fascia alta e non ha ancora rilasciato una build stabile.

Pertanto, è possibile che Verizon Ha pubblicato la modifica sbagliata per errore. Ciò indica anche la possibilità di una versione precedente del solito per il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo Android per SAMSUNG telefoni. La società potrebbe rilasciare l’aggiornamento stabile One UI 5.0 basato su Android 13 per la serie Galaxy S22 il prossimo mese.

Samsung lo era Test Android 13 su Galaxy S20, Galaxy S20 + e Galaxy S20 UltraE il Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultrae il Galaxy A52. Tutti questi telefoni possono ottenere l’aggiornamento stabile di Android 13 entro un paio di mesi.

SAMSUNGGalaxy S22