Vichinghi vs. Punteggio dei patrioti: Justin Jefferson brilla nel giorno del Ringraziamento mentre il Minnesota va 9-2

I Vikings sono passati al 9-2 in stagione dopo aver battuto i Patriots 33-26 nell’ultima partita del triple-header del Ringraziamento della NFL.

Dopo essere stati tenuti a canestro nella settimana 11, questi due reati non hanno perso tempo a entrare in end zone per iniziare questa partita. Il Minnesota aveva bisogno di sole otto giocate per percorrere 80 yard. Successivamente, il New England ha pareggiato il punteggio con un punteggio tutto suo quando Mack Jones si è connesso con Nelson Agholar per un touchdown di 34 yard. Da lì, le infrazioni hanno continuato a combaciare per tutto il primo tempo, pareggiando a 16 all’intervallo.

Il New England ha concluso il tempo con un touchdown di 75 yard per fare 7. Tuttavia, non ci è voluto molto perché il Minnesota riportasse il gioco, quando Ken Nwangwu ha eseguito il calcio d’inizio per 97 yard per un touchdown.

Erano 26 all’inizio del quarto quarto, ed è allora che i vichinghi hanno iniziato a ritirarsi. Un rigore al New England per aver eseguito il kicker ha dato nuova vita al Minnesota con un terzo e quattro, e hanno incassato. Due giocate dopo il rigore, Cousins ​​​​ha completato un passaggio di 36 yard a Justin Jefferson, poi un touchdown di 15 yard. Adam Thielen dovrebbe aprire la strada.

Kirk Cousins ​​​​ha chiuso 30 su 37 per 299 yard con tre TD e un intercetto. Justin Jefferson era il suo obiettivo e la star wideout ha avuto 9 prese per 139 yard e un touchdown, Battere il record di Randy Moss. Nel frattempo, Mack Jones era 28 su 39 per 382 yard da record della stagione con un paio di TD e nessuna intercettazione.

Da qui, i Patriots torneranno a Foxborough per prepararsi per un’altra partita del giovedì sera mentre ospiteranno i Buffalo Bills per il loro primo incontro della stagione. Per quanto riguarda i Vikings, gireranno intorno allo US Bank Stadium e si prepareranno per i New York Jets.