Video di Francis Ford Coppola che bacia le comparse nel film “Megalopolis”

Prima della première di “Megalopolis” al Festival di Cannes lo scorso maggio, le inchieste della stampa accusavano il regista del film, Francis Ford Coppola, di comportarsi in modo inappropriato nei confronti di alcune donne sul set.

Testimoni oculari Lo ha detto al Guardian All’epoca, Coppola, 85 anni, “entrò sul set e cercò di baciare alcune attrici in topless e semitrasparenti” mentre girava una scena in una discoteca.

Diverse fonti hanno detto al giornale che Coppola potrebbe essere “vecchia scuola” nel modo in cui tratta i membri del cast e le attrici donne, facendo addirittura sedere alcune di loro sulle sue ginocchia.

Venerdì, Variety ha ottenuto due video Il che sembra confermare l’affermazione dei testimoni riguardo al bacio.

La scena di cui sopra è stata girata nel febbraio 2023 al Tabernacle, una sala da concerto di Atlanta.

Secondo il call sheet esaminato dall’agenzia, le comparse che interpretavano le escursioniste “hanno ricevuto l’approvazione per apparire in topless”, mentre altre nella scena hanno ricevuto l’approvazione per apparire in abiti semitrasparenti.

Un insider che era presente sul luogo delle riprese nella discoteca ha detto a Variety che il numero di persone presenti sul luogo delle riprese variava tra 150 e 200 persone.

Mentre Coppola dirigeva, presumibilmente saltava costantemente per baciare e abbracciare varie donne, spesso inserendosi inavvertitamente nella ripresa e rovinandola così.

La fonte ha descritto questo comportamento come “insolito”.

Dopo diverse riprese, Coppola avrebbe usato un microfono e avrebbe annunciato a tutti nella stanza: “Scusate, se vengo da voi e vi bacio, sappiate che è solo per il mio divertimento”.

Il quotidiano Guardian ha riferito che la moglie del regista, Eleanor Coppola, si è ammalata durante le riprese del film “Megalopolis”. Un portavoce della compagnia ha detto che lei era sul set durante le riprese del film “finché la sua malattia non le ha impedito di essere lì”. È morta in aprile.

Una fonte vicina a Francis ha indicato che il film rispettava i tempi e il budget nonostante la morte di Eleanor.

Un rappresentante di Francis ha rifiutato di commentare i video e le accuse riguardanti il ​​suo comportamento. Anche Page Six lo ha contattato per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Tuttavia, a quanto pare Francesco ha negato le accuse il mese scorso quando Si è chiesto il New York Times Riguardo al rapporto del Guardian che descriveva dettagliatamente l’incidente, ha detto al giornale: “Non sono sensibile” perché sono “molto timido”.

Nel frattempo, il co-produttore esecutivo Darren Demeter ha tentato di difendere il regista in una dichiarazione in cui ha effettivamente ammesso di aver toccato fisicamente.

“Ci sono stati due giorni in cui abbiamo girato una scena di festa in stile Studio 54, con Francis che camminava sul set per stabilizzare lo spirito della scena offrendo abbracci e baci gentili sulla guancia agli attori e alle comparse”, ha detto in parte .

“Questo era il suo modo di ispirare e creare l’atmosfera del club, cosa molto importante per il film.”

Dimitri ha aggiunto di “non essere assolutamente a conoscenza di eventuali denunce di molestie o cattiva condotta durante l’attuazione del progetto”.

Il rapporto del Guardian ha sottolineato altre azioni non professionali sul set da parte di Francis, che ha finanziato lui stesso l’intero progetto da 120 milioni di dollari.

Una fonte ha detto a Variety che i membri del cast si guardavano con ansia mentre Coppola baciava e abbracciava le comparse, ma nessuno si è opposto pubblicamente o ha cercato di intervenire.

Una seconda fonte ha detto: “Dato che Coppola ha finanziato il film, non c’era nessun dipartimento delle risorse umane per monitorare le cose. Con chi avrebbero dovuto parlare? Lamentarsi con Coppola e denunciare Coppola per se stesso?”

Nessuno dei due coordinatori dell’intimità che hanno lavorato al film era sul set il giorno della scena del nightclub, e uno di loro ha detto allo sbocco: “Non posso davvero parlare del motivo per cui hanno scelto di portarci qui quando lo hanno fatto e non quando”. non lo hanno fatto.”

Nei giorni successivi alla scena, una fonte di produzione ha detto che i membri senior del cast erano preoccupati per il fatto che i video dei baci diventassero virali, quindi hanno ricordato a tutti che i loro accordi di non divulgazione prevedevano che non avrebbero condiviso filmati di alcun lavoro dietro le quinte.

“Megalopolis” uscirà nei cinema a settembre.