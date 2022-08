Vincitori e perdenti della pre-stagione NFL Seconda settimana: corridori, rookie QB tra i migliori

La seconda settimana della pre-stagione NFL si avvicina, con solo la competizione Falcons-Jets di lunedì sera rimasta all’ordine del giorno. Ciò significa che siamo a metà della lista completa della galleria e a circa una settimana dai tagli finali del roster. Giochi veri dietro l’angolo. Ma quali giocatori e squadre hanno compiuto passi evidenti nella direzione giusta (o sbagliata) questa settimana?

Ecco i nostri più grandi vincitori e vinti della seconda settimana degli eventi pre-stagione 2022:

Turbina Cafontai USATSI



Il Cowboy Aveva già eccellenti armi offensive in CeeDee Lamb, Dalton Schultz e Tony Pollard. Ma potrebbero dover trovare un modo per includere anche Turpin, dopo che il veterano della lega minore e l’ultima stella della USFL ha segnato non una ma due volte in una rivincita nella vittoria di Dallas caricabatterie. Anche se è stato solo un calcio o un calcio di ritorno, probabilmente ha prenotato un posto nella lista.

Parlando di armi offensive nell’NFC East, sembra che Gibson stia davvero perdendo la presa capiFunzione di ritorno superiore. L’ex stella nascente, ora al suo terzo anno, ha recentemente ruotato le squadre di due e tre squadre in allenamento. contro il testeè rimasto in disparte quando il rookie Brian Robinson Jr. ha iniziato in campo, per un totale di sole due campagne quando è retrocesso per tornare agli incarichi.

Kenny Beckett USATSI



Il prodotto di Pittsburgh è sempre stato uno dei preferiti dai fan SteelersQB concorrenza, ma è stato deciso e imperturbabile in un’azione limitata contro Giaguaroaffermando con un giro record che merita una vera considerazione come titolare della prima settimana rispetto a Mitchell Trubesky, che è più esperto ma forse non il più talentuoso.

Non tutte le giovanili dell’AFC hanno avuto un buon fine settimana e Rosen sarà il primo ad ammetterlo dopo aver completato solo sette dei lanci degli anni ’20 contro la squadra. le aquileReporter terzo In entrambe le interruzioni della sua carriera, il suo tentativo di ottenere il terzo QB dei Browns dietro Deshaun Watson e Jacoby Brissett è fallito in gran parte dopo che Joshua Dobbs ha mostrato un braccio efficace e un movimento di gioco esteso per mantenere i Cavs competitivi.

Vincitore: gioco di corsa

James Cook USATSI



Se hai giocato a fantacalcio pre-stagionale con i loro debutti in Serie 2 e 3 questa settimana, congratulazioni. Il Fatture rotolato dappertutto Bronco Pubblicando tutti i membri dei Deep Backfield: Devin Singletary, Zach Moss, James Cook e Duke Johnson. Gli Eagles sono esplosi costantemente da Boston Scott e Kenny Jenwell con Miles Sanders assente. Il NeroIl trio di Justin Jackson, Craig Reynolds e Goodwin Eguibwick si è unito per oltre 100 yard contro pony. Chi ha detto che il gioco della Terra è morto?

Essere ferito non è necessariamente colpa sua, ma della star santi Il ricevitore sta cercando di tornare in campo per la prima volta dal 2020 e due giorni dopo essere stato eliminato per la sua seconda partita consecutiva di pre-stagione, ha saltato l’allenamento per un problema al tendine del ginocchio. Il tutto mentre il debuttante al primo turno Chris Olaf continua a scalare la classifica e si avvicina al 2022 come probabile obiettivo n. 1 di New Orleans.

Malik Willis, giusto USATSI



Nessuno si aspetta che un debuttante nel terzo round sia una corsia lucida a questo punto della sua carriera, quindi solo guardare la sua potenza come jammer e occasionale tiratore laterale dovrebbe essere sufficiente per tentare titani I fan stanno finendo la pazienza con Ryan Tanehill al centro. No, Willis non ha intenzione di subentrare al QB, ma puoi vedere, dopo il suo movimento e gli angoli delle braccia vs. pirataPerché il Tennessee ha interrotto la sua caduta il giorno dell’arruolamento.

Seleziona la casella di iscrizione per confermare che desideri iscriverti. Grazie per la tua registrazione!

Monitora la tua casella di posta.

Scusate!

Si è verificato un errore durante l’elaborazione dell’abbonamento.



Perdente: Cliff Kingsbury

Sto scherzando. O siamo noi? Il basi L’allenatore per scherzo ha permesso a QB, Kyler Murray, di provare a giocare nelle chiamate quest’estate poiché Murray gli ha avuto problemi a gestire l’attacco. Ma una volta che Murray ha preso le cuffie alla fine della sconfitta pre-stagionale dell’Arizona corviL’offesa delle carte è stata sicuramente più efficace, minacciando persino di tornare dopo aver ottenuto l’opzione attivata dal backup di Trace McSorley. Ora vediamo se Kliff abdica quando conta.

Vincitore: Probabilmente Isaia

Possibile Isaia USATSI



Alla ricerca di un dormiente che potrebbe avere un impatto maggiore sull’attacco del corvo di quest’anno del previsto? Un uomo che potrebbe mettere al sicuro alcuni obiettivi della zona rossa da Lamar Jackson? E forse è anche possibile condividere il filmato con Mark Andrews? Probabilmente non ne avremo mai abbastanza dopo che il quarto rookie è esploso con otto catture per 100 yard e un touchdown davanti ai Cardinals, per trovare o creare costantemente spazio contro la difesa dell’Arizona.