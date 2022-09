Vincitori e vinti del football della Georgia dopo la vittoria della prima settimana sull’Oregon

Benvenuto in Good Day, UGA, il tuo sportello unico per le notizie sul calcio in Georgia e prendilo. Seguici ogni mattina della settimana per scoprire tutto ciò che devi sapere sul football georgiano, sul reclutamento, sul basket e altro ancora.

Ma le squadre non dovrebbero perdere di vista Ladd McConkey e ciò che porta all’offensiva della Georgia. Altrimenti, finiranno per assomigliare molto all’Oregon sabato.

A volte, sembrava che le papere si fossero completamente dimenticate o ignorassero McConkey. Quando ha ottenuto il primo passaggio di tocco di Stetson Bennett per chiudere il primo tempo, il giocatore più vicino di McConkey era in realtà Washington.

L’attacco è riuscito a muovere la palla con un discreto successo, ma l’Oregon è uscito solo con tre punti. Bo Nix assomigliava al modo in cui i Nix sembravano tradizionalmente contro la difesa dei Bulldogs, lanciando due costose intercettazioni nel territorio della Georgia.

E la difesa, che era il campo di competenza di Lanning, è stata fatta a pezzi. La Georgia ha raccolto 571 yard offensive, con l’Oregon che si è classificata penultima in yard a partita nel weekend di apertura. I paperi non si sono fermati fino all’ottavo drive del gioco in Georgia.

L’Oregon non sarà sopraffatto da ogni gioco che giocherà quest’anno. Miglioreranno e probabilmente rimarranno una delle migliori squadre del paese.

Ma come ha spiegato l’ex capo di Lanning, a volte è difficile vincere quando non si ha il vantaggio del talento.

“Ho molto rispetto per Dan”, ha detto Kirby Smart. “Dan Lanning ha reclutato alcuni di questi ragazzi sul campo e Dan Lanning ha svolto un lavoro fenomenale all’Università della Georgia mentre era all’Università della Georgia. Ora lavora in Oregon. Farà davvero un buon lavoro in Oregon. ” È spietato e si riprenderanno da questo, e sa che abbiamo giocatori migliori. Non lo direbbe mai, ma sa che abbiamo giocatori migliori”.