Visita i famosi “Pilastri della Creazione” con le nuove straordinarie visualizzazioni 3D di Hubble e JWST (video)

Nel 1995, il telescopio spaziale Hubble ha rilasciato immagini dei Pilastri della Creazione: spettacolari nubi effervescenti di polvere e gas interstellari, il luogo in cui nascono le stelle.

Ora unisci i dati da Hubble E il Telescopio spaziale James Webb La NASA ha rilasciato una straordinaria visualizzazione 3D di strutture cosmiche sia nella luce visibile che nell’infrarosso.

“Volando attraverso e tra le colonne, gli spettatori possono sperimentare la loro struttura 3D e vedere quanto appaiono diverse nello spettacolo di luci visibili di Hubble rispetto allo spettacolo di luci infrarosse di Webb”, afferma Frank Summers, scienziato capo della visualizzazione. Lo ha detto in un comunicato .

Ha aggiunto: “Il contrasto li aiuta a capire perché esiste più di un telescopio spaziale per osservare aspetti diversi dello stesso oggetto”.

Questa immagine è un mosaico di viste in luce visibile e infrarossa dello stesso fotogramma dalla visualizzazione dei Pilastri della Creazione. Il modello 3D delle colonne realizzato per la sequenza di visualizzazione è mostrato alternato nella versione del Telescopio Spaziale Hubble (luce visibile) e nella versione del Telescopio Spaziale Webb (infrarossi). (Crediti immagine: Greg Bacon (ASSI), Ralph Crawford (ASSI), Joseph De Pasquale (ASSI), Leah Hostak (ASSI), Christian Nieves (ASSI), Joseph Olmsted (Aerospace Science Institute), Alyssa Pagan (Astronautical Science Institute) , Frank Summers (Istituto di scienze astronautiche), scienziato didattico della NASA)

IL Pilastri della creazione , Si trova a circa 5.700 anni luce dalla Terra ed è costituito da idrogeno molecolare freddo e polvere. A causa dei forti venti e delle radiazioni delle vicine stelle calde, le colonne iniziarono ad essere spogliate del loro contenuto. Si possono vedere lunghe strutture simili a dita emergere dalla sommità delle colonne, e sono più grandi delle nostre Sistema solare .

All’interno di queste strutture, l’idrogeno e la polvere collassano gravitazionalmente per formare nuove stelle nascenti. Queste nuove stelle si aggiungeranno alla continua dispersione di materiale all’interno delle colonne. Le colonne più lunghe si estendono su 3 Anno luce Dall’alto al basso: tre quarti della distanza tra il Sole e la stella più vicina.

Il video appena pubblicato si basa sui dati osservativi raccolti per uno studio scritto da Anna McLeod dell’Università di Durham in Inghilterra, che è stata anche consulente scientifica per il progetto di visualizzazione.

I “Pilastri della Creazione” nella Nebulosa Aquila, ripresi dalla telecamera nel medio infrarosso a bordo del telescopio spaziale James Webb. (Credito immagine: NASA, ESA, CSA, Space Telescope Science Institute, J. Di Pasquale (Space Telescope Science Institute), A. Pagan (Space Telescope Science Institute))

“Quando combiniamo le osservazioni dei telescopi spaziali della NASA su diverse lunghezze d’onda della luce, espandiamo la nostra comprensione di… Universo Mark Clampin, direttore della Divisione di Astrofisica presso il quartier generale della NASA a Washington, ha dichiarato:

“L’area dei Pilastri della Creazione continua a fornirci nuove intuizioni che migliorano la nostra comprensione di come si formano le stelle”, ha aggiunto Clampin. “Ora, con questa nuova visualizzazione, tutti possono sperimentare questo paesaggio ricco e accattivante in un modo nuovo”.

Durante la visualizzazione, gli spettatori possono intravedere le stelle in diversi stadi di formazione. Ad esempio, nella parte superiore della colonna centrale, gli spettatori possono vedere una protostella compatta, che è di colore rosso brillante se vista alla luce infrarossa. Vicino alla parte superiore della colonna di sinistra c’è un flusso diagonale di materiale espulso da una stella appena nata, sebbene gli spettatori non possano vedere la stella stessa. Alla fine delle “dita” delle colonne di sinistra, gli spettatori possono vedere una stella luminosa appena formata.