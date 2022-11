Visualizzare le finanze delle più grandi aziende: dall’IPO ad oggi

Nel mondo frenetico di oggi, le aziende devono adattarsi se vogliono rimanere rilevanti. Anche i grandi giganti della tecnologia Non riesco a sentirmi a mio agioPer mantenere il proprio vantaggio competitivo, le grandi aziende come Google e Amazon innovano e si sviluppano costantemente.

Questa serie di grafiche di Truman Doo Mostra i rendiconti economici di cinque delle più grandi società del mondo – Amazon, Apple, Microsoft, Tesla e Alphabet – e mostra come si sono evoluti i loro rendiconti finanziari dalla data della loro prima divulgazione al pubblico.

Nota del redattore: fare clic su qualsiasi elemento grafico per visualizzare una versione a larghezza intera a risoluzione più elevata. Inoltre, poiché queste società sono in alcuni casi 10.000 volte più grandi di quanto fossero alla data dell’IPO, i rendiconti finanziari visibili non devono essere di dimensioni direttamente comparabili.

Dati visivi sul reddito: dall’IPO a oggi

Cominciamo con Apple, la prima azienda quotata in borsa e la più grande del mix:

1. mela

vedi il file dimensione piena infografica

Nel 1998, Apple ha chiamato “Apple Computer”, perché a quel tempo l’azienda vendeva solo computer e computer. Tuttavia, nel decennio successivo, l’azienda ha ampliato la propria offerta di prodotti e ha iniziato a vendere diversi prodotti tecnologici di consumo come telefoni, lettori musicali portatili e persino tablet.

La tecnologia di consumo di Apple ha avuto molto successo, da 2007 La società ha deciso di eliminare “computer” dal suo nome. Avanti veloce fino ad oggi e l’azienda genera entrate anche attraverso servizi come Apple TV e Apple Pay.

Mentre i computer sono ancora una parte essenziale della loro attività, l’iPhone è diventato il più grande driver di entrate per il bene della società.

Nel 2021, Apple ha generato 94,7 miliardi di dollari di profitti, con un margine del 26%. Oggi, l’azienda è una delle poche grandi società tecnologiche che è riuscita a resistere al calo delle valutazioni a livello di settore. La società è forte con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 2 trilioni Quasi uguale al valore Come Amazon, Alphabet e Meta messi insieme.

2. Microsoft

vedi il file dimensione piena infografica

Microsoft, una delle aziende più antiche di questo elenco, è diventata pubblica nel 1985. All’epoca, l’azienda vendeva solo microprocessori e software, da cui il nome Microsoft.

E mentre il sistema operativo principale di Microsoft (Windows) rimane uno dei principali fattori di guadagno, l’offerta di prodotti dell’azienda è diventata più diversificata.

Ora, i suoi flussi di entrate sono suddivisi equamente tra il servizio cloud (Azure), gli strumenti di produttività (Office) e il personal computing (Xbox e sistema operativo Windows).

3. Amazon

vedi il file dimensione piena infografica

Quando Amazon è diventata pubblica nel 1997, il rivenditore online vendeva solo libri.

ma da 1998Amazon sta espandendo rapidamente la sua offerta di prodotti. Presto vendeva di tutto, dai CD ai giochi, all’elettronica e persino ai gadget.

Avanzando rapidamente fino ad ora, il segmento dell’e-commerce di Amazon è solo una parte dell’attività generale dell’azienda.

Amazon è anche un fornitore di servizi cloud (AWS), una catena di supermercati (con i propri marchi di alimentari Amazon Fresh e l’acquisizione di Whole Foods) e persino un servizio di streaming video (Prime Video). In particolare, AWS si distingue come a parte importante del business totale di Amazon, generando il 74% dell’utile operativo.

4. Alfabeto

vedi il file dimensione piena infografica

Quando Google è diventato pubblico nel 2003, è stato creato un semplice motore di ricerca 1,4 miliardi di dollari negli introiti pubblicitari dal suo sito Web e dal cloud.

Oggi l’azienda (ora ribattezzata Alphabet) è sinonimo di Internet e rappresenta un file La stragrande maggioranza del traffico di ricerca su Internet. Per questo motivo, generano centinaia di miliardi di entrate pubblicitarie ogni anno.

La società possiede anche YouTube e si è ramificata in diversi settori come la tecnologia di consumo (Fitbit) e lo streaming premium (YouTube Premium e TV).

5. Tesla



vedi il file dimensione piena infografica

L’IPO di Tesla è avvenuta nel 2008, rendendola la società più piccola della lista. E come l’ultimo arrivato, i flussi di entrate di Tesla non sono cambiati così drasticamente come gli altri.

Tuttavia, sebbene i veicoli elettrici rimangano il principale motore di entrate dell’azienda, negli ultimi 10 anni Tesla è riuscita a puntare su altri segmenti verticali. Ad esempio, nel 2021, circa $ 2,8 miliardi da lei $ 53,8 miliardi nei ricavi da produzione e stoccaggio di energia.