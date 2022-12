Vittime dell’uragano Buffalo: cosa sappiamo delle vite perse

Trentanove persone sono morte nella contea di Erie, New York Storica tempesta invernale colpisce Buffalo

Secondo il dirigente della contea di Erie Mark Poloncarz, i decessi includevano quelli trovati nelle auto, quelli trovati all’aperto e gli eventi cardiaci dovuti allo spalare o spalare la neve.

Monica Alessandro

Casey McCarron, 26 anni, posa con sua madre, Monique Alexander, 52 anni. Per gentile concessione di Casey McCarron

Tra le persone uccise c’era Monique Alexander, 52 anni, una donna di Buffalo che amava i suoi tre nipoti, ha detto sua figlia Casey McCarron.

McCarron ha detto a ABC News che Alexander è uscito la vigilia di Natale e non è più tornato.

“Non ha mai detto dove stava andando, ha detto che sarebbe tornata”, ha detto.

“Mia madre è la roccia della nostra famiglia”, ha detto McCarron in una nota.

“Potevi contare su di lei per qualsiasi cosa, era una custode ogni volta che qualcuno ne aveva bisogno”, ha detto. “Durante le vacanze cucinava per i vicini o anche per gli estranei che non conoscevano la famiglia perché le importava così tanto”.

William Clay

William Clay, 56 anni, è morto il 24 dicembre 2022 a Buffalo, NY durante la bufera di neve. Per gentile concessione di Sophia Clay

William Clay è morto il 24 dicembre, il suo 56esimo compleanno, ha detto a ABC News sua sorella Sophia Clay.

Sua sorella ha detto che era “un avido lettore” e “molto religioso” e leggeva la sua Bibbia ogni giorno.

“Ci sono persone in questo mondo che possono citare la Bibbia, ma non è nei loro cuori – quella è una di quelle persone che era nel suo cuore. L’ha detta, l’ha vissuta”, ha detto Sophia Clay.

William Clay lascia la sua famiglia, inclusi suo figlio e due nipoti.

“Era un grande fratello, era un bisnonno, era un grande amico”, ha detto Sophia Clay.

Melissa Morrison

Melissa Morrison, 46 anni, era tra i morti, ha detto a ABC News sua madre, Linda Addeo.

Ha due figli di 20 e 24 anni.

“Una figlia e una madre molto affettuose”, ha detto Morrison tramite testo audio.

Abdul Sharif

Foto fornita da un parente di Abdul Sharif, morto sabato 24 dicembre, pochi giorni prima del suo 27esimo compleanno (1 gennaio). Per gentile concessione di Alli Sharif

Abdul Sharif, morto nella tempesta alla vigilia di Natale, avrebbe compiuto 27 anni il 1° gennaio, ha detto un suo parente.

Sua moglie è incinta e dovrebbe nascere tra una settimana. Lo riporta il Buffalo News.

Sharibu, un rifugiato congolese, era noto per aiutare gli altri nel quartiere, ha riferito il giornale.

Andal Taylor

Andelle Taylor, 22 anni, è morta durante la bufera di neve a Buffalo, NY Per gentile concessione di Domizia Brown

Antell Taylor, 22 anni, è rimasta bloccata nella neve mentre lasciava il lavoro il 23 dicembre, secondo sua sorella, Domatia Brown. Taylor ha inviato un video alla chat del gruppo familiare a mezzanotte quella sera; La mattina dopo, le chiamate a Taylor sono rimaste senza risposta e la famiglia in seguito ha appreso che era morto, ha detto Brown.

Taylor, che è cresciuta a Charlotte, nella Carolina del Nord, si è trasferita a Buffalo nell’estate del 2021 per prendersi cura di suo padre, ha detto Brown.

“Era una persona molto gentile e amorevole”, ha detto Brown in una dichiarazione. “È andata a prendersi cura di lui, ma ha anche costruito una carriera per prendersi cura della sua famiglia qui a Charlotte. Quello era il suo obiettivo principale: andare a scuola, aiutare suo padre… ogni possibilità che aveva, ce l’ha fatta. Lei potrebbe».

Christopher Luft, Lena Camiletti e Laila Ferris di ABC News hanno contribuito a questo rapporto.